Nach Tagen der gegenseitigen Sticheleien haben sich Kanzler Friedrich Merz ( CDU ) und Arbeitsministerin Bärbel Bas ( SPD ) bei einem gemeinsamen Abendessen und zwei Bieren versöhnt. Und nach einem Treffen der Parteichefs der Regierungsparteien am Mittwoch im Kanzleramt versprüht der Regierungschef Optimismus: „Wir sind entschlossen, dieses Land wieder gemeinsam voranzubringen“, sagte Merz bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Dafür wolle man noch in diesem Jahr die wichtigsten Eckpunkte vereinbaren, sodass zügige Reformen möglich sind. Im Zentrum stehe eine Überarbeitung des Bürgergelds. Der CDU-Chef fügte hinzu, niemand wolle den Sozialstaat schleifen, abschaffen oder kürzen. SPD-Chefin Bas sprach sich für eine Reform aus, die Arbeitsplätze erhalte und die Wirtschaft ankurbeln solle.

Die zentrale Botschaft aber war die neue Harmonie in der Koalition, sagt der Leiter des Berliner Parlamentsbüros der SZ, Nicolas Richter.

Weitere Nachrichten: Tramunglück mit 17 Toten in Lissabon; Sturm aufs US-Kapitol wird erneut untersucht.

