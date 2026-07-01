Heute wird es ernst, mal wieder. Am Nachmittag kommt der Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammen, um das von der Bundesregierung mehrmals angekündigte große Wachstumspaket aus Arbeitsmarkt-, Steuer- und Sozialreformen nun doch (und gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Sommerpause) auf den Weg zu bringen.

Den Mitgliedern des Koalitionsausschusses liegt ein neunseitiges, 30 Punkte umfassendes Konzept ihrer Unterhändler vor, berichten meine Kolleginnen und Kollegen aus der Berliner Parlamentsredaktion, das allerdings noch um zwei weitere entscheidende Punkte ergänzt werden soll. Erstens: Wie sieht die geplante Steuerreform aus? Und zweitens: Wie weit sollen die Einschnitte ins Arbeitsrecht gehen?

Einen umfassenden Überblick über den Stand der Debatte und die noch offenen Fragen finden Sie hier. Über alles, was aus den Verhandlungen nach außen dringt, werden wir Sie heute auf sz.de auf dem Laufenden halten.

Sie haben vielleicht mitbekommen, dass die SZ in der vergangenen Woche eine spannende und wichtige Recherchemöglichkeit veröffentlicht hat. Auf unserer Webseite können Sie in der NSDAP-Mitgliederkartei nachsehen, wer aus Ihrer Familie oder Ihrem Umfeld Mitglied in der Partei Adolf Hitlers war. Ein Team von Historikern aus der Redaktion liefert zu den Karteikarten Hintergrundinformationen und ordnet die Funde so weit wie möglich ein.

Es sind in den vergangenen Tagen viele begleitende Texte zu den Daten erschienen, ich selbst habe über die Geschichte meines Großvaters geschrieben, der in unserer Familie als Regimegegner galt, das aber vielleicht gar nicht war. Heute erscheint ein interessantes Interview, das gut dazu passt: Die frühere Spitzensportlerin und heutige Autorin Ines Geipel, deren Großväter beide in der SS waren, spricht mit Joachim Käppner und Mareen Linnartz über das Schweigen in Familien – und die Chance, die jetzt in der NSDAP-Mitgliederkartei liegt.

Was heute wichtig ist

Was beim Koalitionsausschuss auf dem Spiel steht. Steuern, Arbeitszeit, Kündigungsschutz: Gelingt es der Regierung nicht, bis Ende der Woche das Wachstumspaket zu präsentieren, droht ihr das Aus. Besonders umstritten sind die Steuerreform und die möglichen Einschnitte ins Arbeitsrecht. Wer soll entlastet werden und wie? Der Übrblick. Zum Artikel

Was sich mit dem Ende des Bürgergelds ändert. Der Druck auf Menschen in der neuen Grundsicherung steigt: Sie sollen eigenes Geld verdienen. Sanktionen werden verschärft, sie müssen ihr eigenes Vermögen aufbrauchen, bevor sie staatliche Leistungen bekommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

USA melden positive Gespräche in Katar. Die Delegationen von den USA und Iran treffen sich zwar nicht direkt, nähern sich laut US-Vertretern dennoch an. Laut einem Medienbericht schließt Trump eine erneute Militärkampagne derzeit aus. Die indirekten Gespräche zielen auf ein langfristiges Friedensabkommen ab. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Trump mit Plan zur Abschaffung des Geburtsortrechts gescheitert. Die US-Staatsbürgerschaft per Geburt bleibt Verfassungsrecht: Wer in den USA zur Welt kommt, wird weiterhin automatisch Bürger des Landes – egal, ob die Eltern eine Aufenthaltserlaubnis haben. Zum Artikel

Angela Merkels Kanzlerporträt: „Mal ein Bild nur mit mir“. Altkanzlerin Merkel hatte sich Zeit gelassen mit ihrem Porträt für die Kanzlergalerie. Jetzt wurde das Werk des 28 Jahre alten Deutschfranzosen Jérémie Queyras in Berlin gezeigt. Und? Es ist unzweifelhaft Angela Merkel. Bei der Enthüllung ging ein Raunen durch die Menge. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Fußball-WM 2026

Frankreich bei der WM: Der Superfavorit zeigt seine nächste Show. Frankreich scheint bei dieser WM unaufhaltsam. Gegen Schweden überragen erneut Kylian Mbappé und Michael Olise. Der zweimalige Weltmeister setzte sich im Sechzehntelfinale hochverdient mit 3:0 durch. Zum Artikel

Wunschgegner Deutschland. Deutschland, ehemaliger Exportweltmeister, ehemaliger Automobilriese, wird jetzt auch im Weltfußball rausgekickt. Aus im Sechzehntelfinale, im Elfmeterschießen, gegen Paraguay. Ein Trauerspiel. Zum Artikel

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Dossier Digitalwende: Europa ringt um Zugang zu den besten KI-Modellen. Europa will im KI-Rennen unabhängiger werden. Doch die Sorge wächst, dass der Zugang zu Frontier-Modellen nicht langfristig gesichert ist. Expertinnen und Experten diskutieren Lösungsansätze, während die Zeit drängt. Auch wichtig: Bundesdigitalminister Wildberger besucht das AI Security Institute in London. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Mercosur-Gipfel – Streit über Lieferquoten gefährdet den Handelspakt. Das EU-Mercosur-Abkommen ist seit Mai vorläufig in Kraft – doch ein Streit über die Aufteilung der Exportquoten zwischen den lateinamerikanischen Partnerländern bringt den Handelspakt ins Wanken. Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay ziehen in verschiedene Richtungen. Für Deutschland, den größten europäischen Profiteur, ist das ein Risiko. Zum Briefing