Die Bundesregierung lobt sich selbst gern als Arbeitskoalition. Im Koalitionsausschuss am Donnerstagabend zeigte sich zumindest eine Koalition der Vorarbeiter: Die hatte Ergebnisse im Vorfeld schon so geklärt, dass sie nach kurzer Zeit der Öffentlichkeit präsentiert werden konnten.
KoalitionsausschussStrom, Gas, Steuern: Das hat die Bundesregierung beschlossen
Lesezeit: 3 Min.
Niedrigere Ticketsteuern für Airlines, billigere Elektrizität für die Industrie: Wie Schwarz-Rot der deutschen Wirtschaft helfen will.
Von Michael Bauchmüller, Bastian Brinkmann und Vivien Timmler, Berlin
„Maybrit Illner“:„Wir haben einen Sozialstaat, als wären wir noch bei Bismarck“
Während der Koalitionsausschuss noch tagt, ist sich die TV-Runde einig: Was dort beschlossen wurde, ist nicht schlecht, reicht aber nicht. Und wer soll den Rentenstreit in der Union lösen? Ein CDU- und ein SPD-Ministerpräsident nennen denselben Namen.
Lesen Sie mehr zum Thema