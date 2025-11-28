Rund sechs Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt verhandelt, mitten in der Nacht war in zentralen Punkten eine Einigung da. Mit den Beschlüssen wollen die Parteichefs Themen, über die sie sich seit Monaten streiten, abräumen und durchsetzen. Ob das gelingt, ist allerdings noch nicht sicher. Was vereinbart wurde.
Union und SPDDie wichtigsten Beschlüsse der Koalition
Lesezeit: 4 Min.
Das Rentenpaket bleibt, Social Leasing kommt und das Verbrenner-Aus soll aufgeweicht werden: Worauf sich Union und SPD geeinigt haben, wie es dazu kam – und wie es jetzt weitergeht.
Von Claus Hulverscheidt, Roland Preuß und Vivien Timmler, Berlin
Koalitionsausschuss:So will die Koalition die Zustimmung der Jungen Gruppe gewinnen
Die Spitzen von Union und SPD planen einen Begleittext zum unveränderten Rentenpaket. Unklar ist, ob das die Jungen in der Unionsfraktion überzeugt.
Lesen Sie mehr zum Thema