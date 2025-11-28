Rund sechs Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt verhandelt, mitten in der Nacht war in zentralen Punkten eine Einigung da. Mit den Beschlüssen wollen die Parteichefs Themen, über die sie sich seit Monaten streiten, abräumen und durchsetzen. Ob das gelingt, ist allerdings noch nicht sicher. Was vereinbart wurde.