Bürgergeld, Rente, Autobahn: Das hat der Koalitionsausschuss entschieden

Schärfere Regeln für Terminschwänzer, ein Steuerbonus für Ältere und mehr Geld für neue Autobahnen: Die Ergebnisse der schwarz-roten Verhandlungen im Überblick.

Von Bastian Brinkmann und Roland Preuß, Berlin