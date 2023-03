Die Parteichefs Lars Klingbeil (SPD), Ricarda Lang (Grüne) und Christian Lindner (FDP) haben zu einer Pressekonferenz geladen. Sie wird hier übertragen.

Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben im Berliner Kanzleramt drei Tage lang um Kompromisse in mehreren Streitfragen gerungen. Vor allem ging es dabei um mehr Klimaschutz sowie den Ausbau von Autobahnen. Auch über den Austausch von Öl- und Gasheizungen sowie die Finanzierung und Gestaltung der geplanten Kindergrundsicherung hatte die Koalition zuletzt gestritten.

Klingbeil sagte zu Beginn der Pressekonferenz, zusammen mit Lang und Lindner stehe er nun "hochzufrieden" vor den Journalisten.

"Das waren auf keinen Fall einfachere Verhandlungen", sagte Lang. Es sei an vielen Stellen ein Ringen gewesen. Der Grund sei, dass in Deutschland die vergangenen Jahre viel liegengeblieben sei. Die Koalition mache es sich nicht einfach, doch nun sei man bereit, die Strukturreformen anzugehen, die das Land brauche. Unter anderem nannte Lang als Beschluss des Treffens, die LKW-Maut zu erhöhen, um mit dem Erlös den Ausbau der Schiene zu fördern. Außerdem habe man beschlossen, einige Straßen beschleunigt zu bauen. Jedoch gelte, dass in Zukunft in Deutschland "kein Kilometer Autobahn" neu gebaut werde.

Der Koalitionsausschuss hatte die Gespräche am Sonntagabend aufgenommen, unterbrach sie am Montag aber am frühen Nachmittag, weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen nach Rotterdam reisten. Seit Dienstagmorgen wurde weiterverhandelt.

Mehr zu den Ergebnissen in Kürze auf SZ.de