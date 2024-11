Es gibt wohl kaum ein anderes Gremium, das in Berlin so viel Augenrollen hervorruft wie der Koalitionsausschuss der Ampel; an diesem Mittwochabend soll er die Koalition retten. Mit end- und auch ziellosen Verhandlungen haben sich SPD, Grüne und FDP den Ruf erarbeitet, Probleme dort eher größer als kleiner zu reden. Dabei ist das Ziel des Ausschusses eigentlich, Dinge zu lösen. Aber man schaue sich nur die Formulierung dazu im Koalitionsvertrag an: Dort steht, dass ihm „ständige Vertreterinnen und Vertreter der Koalitionspartner“, darunter die Parteivorsitzenden, der Kanzler und „die Spitzen der Regierung“, der Chef des Kanzleramtes sowie die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen angehören. Wie aber definiert man, wer zu den „Spitzen“ zählt und wer nicht? SPD und Grüne haben im Unterschied zur FDP viele Führungsämter doppelt besetzt. Weil die FDP aber nicht mit einem Partei- und einem Fraktionschef auf zwei Partei- und zwei Fraktionschefs der Grünen treffen will, stockt sie die Zahl ihrer Vertreter im Koalitionsausschuss um „Spitzen“ nach Gusto auf. Mit der Folge, dass er oft auf 18 Mitglieder kommt. Mit der Folge, dass man dort kaum vertraulich reden kann. Mit der Folge, dass die Ampel ist, wie sie ist.