Die Erklärung der drei Parteien, die nun über eine gemeinsame Regierung in der Hauptstadt verhandeln wollen, wirkt so unmissverständlich wie sie notwendig war. Berlins Linke, Grüne und die Sozialdemokraten bekennen sich darin zum Existenzrecht Israels und stellen sich klar gegen jede Form von Antisemitismus. Das wird zwar jenen, die eine Regierung unter Führung der Linken Elif Eralp kategorisch ablehnen und gar für gefährlich halten, nicht ausreichen. Aber die drei Parteien haben mit diesem umfangreichen Papier eine Basis für Gespräche geschaffen. Warum man sie nun in der Sache verhandeln mal lassen sollte, analysiert unsere Berlin-Korrespondentin Meredith Haaf in ihrem Kommentar .

Wenn es um das öffentliche Wirken von Kanzler Merz geht, gibt es für jemanden in diesem Amt ungewöhnlich oft Anlass zur Frage, wer denn wohl seine Vertrauten sind. Und bei wem der CDU-Chef wohl Rat sucht. Auch in Berlin rätselt man viel und landet dann bei Wolfram Weimer und der Frage, ob dieser Mann eher ein zusätzliches Problem als eine Hilfe für den Kanzler sein könnte.

In ihrem Porträt Der Mann an seiner Seite blicken Jörg Häntzschel, Henrike Roßbach und Robert Roßmann auf das Wirken des Kulturstaatsministers, der mit seinem Enthusiasmus manchmal etwas an diese rotwangigen Kinder in Weihnachtsfilmen erinnere, die durch einen kosmischen Zufall in der Wichtelwerkstatt des Weihnachtsmanns gelandet sind und ihr Glück kaum fassen können.

Wenn wie jetzt die Woche der Nobelpreise kommt, beginnt sie für mich mit wissenschaftlichen Einblicken in die Physik oder Chemie, die schwer zu verstehen sind und viel Respekt und Demut abverlangen. Der Literaturnobelpreis ist dann oft, wie auch an diesem Donnerstag, wie eine Einladung zur Entdeckung. Die kanadische Preisträgerin Anne Carson ist eine mutige Wahl, so schreibt Lothar Müller: eine Autorin, die sich im Niemandsland zwischen den vertrauten Formen des Schreibens bewegt. Er erklärt, warum es sich gerade deshalb lohnt, ihr Werk zu entdecken – Poesie mit Saltos, Hüpfern und Sprüngen.

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Harsche Kritik am Putin-Besuch von Altkanzler Schröder. Nach seinem Besuch der Geburtstagsfeier des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau steht Altkanzler Gerhard Schröder massiv in der Kritik. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europaparlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bezeichneten den Besuch als Schande. Zum Bericht

Manfred Weber fordert einen neuen Umgang mit der AfD. „Die Brandmauer im Sinne von ‚die oder wir‘ muss Geschichte sein“, sagt der Chef der europäischen Konservativen mit Verweis auf die Erfahrungen in Sachsen-Anhalt. Für eine Zusammenarbeit sieht er derzeit keine Basis und empfiehlt einen anderen Weg. Zum Interview

Pentagon beabsichtigt Livestream von Hinrichtung durch Erschießung. Anfang Dezember soll Nidal Hasan, der 2009 bei einem Terroranschlag auf dem Militärstützpunkt Fort Hood 13 Menschen tötete, hingerichtet werden. Die Öffentlichkeit solle dabei zusehen können, sagt der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Zum Newsblog

Audi will noch stärker sparen und weitere Stellen streichen. Auch bei der VW-Tochter Audi sollen die Kosten weiter sinken. Der bereits vereinbarte Stellenabbau und andere Einsparungen reichten nicht aus, man müsse handeln, argumentiert die Geschäftsführung. Die Verunsicherung in der Belegschaft ist groß. Zum Bericht

Festnahme nach tödlichen Schüssen bei Waffenkontrolle in der Oberpfalz. Bei einem Routineeinsatz in Berngau wurden zwei Behördenmitarbeiter erschossen. Der Tatverdächtige verschanzte sich, in der Nacht konnte die Polizei den Einsatz beenden. Zum Bericht

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Dossier Digitalwende: Deutschlands neuer oberster Datenschützer. Im Antrittsinterview mit SZ Dossier spricht der neue Bundesdatenschutzbeauftragte Moritz Hennemann über eine Reform des Datenschutzrechts, die Zentralisierung der Wirtschaftsaufsicht, das Verhältnis zu den USA und die Zukunft seiner Behörde. Auch wichtig: Der Nationale Normenkontrollrat hat gestern seinen Jahresbericht vorgelegt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europas Chipförderung trägt Früchte. Der US-Halbleiterhersteller Globalfoundries baut seine Chipfertigung in Dresden aus. Europäische Fördermittel helfen dabei, Spezialchips für Industrie und Verteidigung vor Ort zu entwickeln und herzustellen. Das zeigt, wie auch ein US-Konzern zur europäischen Resilienz beitragen kann. Zum Briefing