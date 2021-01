Von Mike Szymanski, Berlin

Trotz Fortschritten bei der schleppenden Impfkampagne geht der Streit über mögliche Versäumnisse der großen Koalition weiter. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erneuerte die Kritik seiner Partei an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Es war von Anfang an klar, dass Impfen unser Ausweg aus der Pandemie ist und deswegen im Detail vorbereitet werden muss. Das hat Spahn nicht getan", sagte Klingbeil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Mehrere Sozialdemokraten, neben Klingbeil auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, hatten Spahn dafür attackiert, dass einige andere Länder beim Impfen weiter sind als Deutschland, und Aufklärung gefordert. Die SPD-geführten Bundesländer hatten zusammen mit Scholz einen Fragenkatalog zu den Problemen bei der Impfung an Spahn überreicht.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warf der SPD in der Saarbrücker Zeitung vor, "anscheinend den Weg der Vernunft verlassen" zu haben. Inmitten der Pandemie mache die Partei mit der Debatte um das Impfen Wahlkampf, so Kramp-Karrenbauer. "Das hilft ihr nicht, schadet aber bei der Bekämpfung von Corona, weil es die Verunsicherung schürt." Die Sozialdemokraten sollten sich wieder auf ihre Verantwortung für das Land konzentrieren. Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte in der Rheinischen Post, die SPD übe sich als Regierungsteil in Opposition. "Wer mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg von Corona-Kampf auf Wahlkampf umschaltet, der muss sich fragen lassen, ob er das Format für größere Aufgaben hat."

Malu Dreyer verteidigt Scholz

CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen zeigt sich verwundert. "Bei Vizekanzler Scholz bin ich immer davon ausgegangen, dass er in alle Vorgänge der Bundesregierung eingeweiht ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Außerdem rühmt sich Olaf Scholz stets, alles immer ein bisschen besser zu wissen. Dass er ausgerechnet jetzt auf seiner Unwissenheit beharrt, ist schon komisch."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verteidigte Olaf Scholz gegen Kritik. Sie sagte der SZ: "Es ist nicht seine Art, um der Profilierung willen Streit zu suchen. Sachliche Kritik ist jedoch wichtig, wenn dadurch Fehler in der Zukunft vermieden werden können." Scholz arbeite "kraftvoll, besonnen und zukunftsorientiert an der Bewältigung der Corona-Krise".