11. Januar 2019, 18:46 Uhr Koalition Was gegen Armut hilft

"Kein schlüssiges Konzept": Die CSU lehnt den Vorschlag der SPD zu einer eigenständigen Grundsicherung für Kinder ab. Wer Kinder unterstützen will, müsse ihre Eltern unterstützen. Aufgeschlossener zeigt sich dagegen der Arbeitnehmerflügel der CDU.

Von Mike Szymanski , Berlin

Die SPD stößt mit ihrer Forderung nach einer eigenständigen Grundsicherung für Kinder beim Koalitionspartner CSU auf Widerstand. Dahinter stecke "kein schlüssiges Konzept, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen", sagte der familienpolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Stephan Stracke, der Augsburger Allgemeinen. Armut von Kindern beruhe immer auf der schlechten finanziellen Situation der Eltern. "Daher muss es unser Ziel sein, die Ursachen der Armut der gesamten Familie zu bekämpfen und aktiv und nachhaltig die Eltern zu unterstützen, damit sie und ihre Kinder nicht mehr auf Transferleistungen angewiesen sind", sagte Stracke. Dies gelinge "nur mit einer guten und ausgewogenen Arbeitsmarktpolitik".

Die SPD-Fraktion hat bei ihrer zweitägigen Klausur beschlossen, noch in diesem Jahr ein Konzept für eine Kindergrundsicherung zu erarbeiten. Im Kern geht es darum, bestehende Sozialleistungen und steuerliche Förderungen für Familien zu bündeln. Nur noch eine einzige Transferleistung soll den Grundbedarf für Kinder abdecken. Im Gespräch sind Beträge von etwa 620 Euro, die bei höheren Einkommen reduziert werden. Linke und Grüne begrüßten den Vorstoß. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zeigte sich am Freitag überrascht darüber, dass die CSU sofort Kritik übe, obwohl noch nicht einmal das Konzept dafür geschrieben sei. Generalsekretär Lars Klingbeil wies die Kritik am Vorschlag ebenfalls zurück. "Bei der Beseitigung von Kinderarmut muss die Regierung parteiübergreifend an einem Strang ziehen", sagte er der Passauer Neuen Presse. Er erwarte, "dass die CSU gesprächsbereit ist und nicht sofort in alte Reflexe zurückfällt, nur weil der Vorschlag von der SPD kommt". Aufgeschlossener als die CSU zeigte sich der Arbeitnehmerflügel der CDU. Eine eigenständige Grundsicherung könne "eine Teillösung" im Kampf gegen Kinderarmut sein, hieß es dort.

Die Abgeordneten der SPD haben sich zum Abschluss ihrer Klausur am Freitag auf die Europawahl im Mai vorbereitet. Nahles sagte angesichts des bevorstehenden Brexits und des Erstarkens nationalistischer Kräfte: "Zu meinen Lebzeiten war die Einheit der Europäischen Union noch nie so gefährdet. Die Fliehkräfte in der Europäischen Union waren noch sie so groß." Die SPD will darauf mit einem Wahlkampf reagieren, der dezidiert "für mehr Europa" wirbt, wie es in einem Beschlusspapier heißt.