14. Februar 2019, 18:52 Uhr Koalition Reden ist Gold

CDU, CSU und SPD bieten ein Schauspiel wachsender Entfremdung. Dass sie nach ihrem Treffen nicht einmal eine dürre Erklärung zustande bringen, ist bezeichnend. Gewiss, Streit gehört zur Demokratie. Doch dazu gehört auch, sich zu erklären.

Von Ferdos Forudastan

Schweigen kann sehr vielsagend sein. Da sitzen die Spitzen der großen Koalition bis tief in die Nacht zum Donnerstag zusammen - um das Treffen dann ohne einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt, ja ohne wenigstens eine dürre Presseerklärung zu beenden. Schon alleine diese Performance legt den Verdacht nahe, dass da drei Parteien miteinander regieren, die sich entweder nicht mehr viel zu sagen haben - oder, wenn sie es tun, in wichtigen Punkten unterschiedlicher Meinung sind.

Und genau so ist es ja auch. Das haben in den vergangenen Tagen die giftigen Worte von Unionspolitikern zu den Forderungen der SPD in Sachen Hartz IV, der Zukunft des Sozialstaates oder der Grundrente gezeigt. Und die wachsende Entfremdung zwischen Schwarzen und Roten lässt sich auch daran ablesen, wie Sozialdemokraten mit Forderungen der Union nach Verschärfungen des Asylrechts hadern.

Gewiss, für die Zukunft von CDU, CSU und SPD und für die Lebendigkeit der Demokratie ist es elementar, dass die Parteien unterscheidbar sind, was logischerweise heißt: dass sie miteinander streiten. Für die Zukunft dieser Koalition ist es freilich kein gutes Zeichen, wenn ihre Protagonisten nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses wortlos auseinanderbrausen.