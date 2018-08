27. August 2018, 13:31 Uhr Koalition Nahles lenkt im Rentenstreit ein

Die SPD hatte gefordert, das Rentenniveau bis 2040 stabil zu halten.

Dagegen gab es vehementen Widerstand aus der Union.

Die Sozialdemokraten geben nun nach. Parteichefin Nahles betont aber, grundsätzlich nicht von ihrem Ziel abrücken zu wollen.

Von Mike Szymanski

Im Rentenstreit mit CDU und CSU lenkt die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ein. Die Sozialdemokraten sind nun doch bereit, ein sicheres Rentenniveau zunächst lediglich bis ins Jahr 2025 zu garantieren, wie das auch im Koalitionsvertrag verabredet worden ist. "Mehr war mit der Union nicht drin", sagte Nahles am Montag der Süddeutschen Zeitung.

Nahles betonte aber, die SPD rücke von ihrem Ziel nicht ab. "Für die SPD ist aber klar, dass wir auch über 2025 hinaus das Rentenniveau sichern müssen, dafür kämpfen wir." Einstweilen zieht sich die SPD aber auf den von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dazu bereits vorgelegten Gesetzentwurf zurück. "Ich erwarte, dass die Union noch in dieser Woche unserem Rentenpaket zustimmt." Das Rentenpaket von Heil bezeichnete sie als eine "Sicherheitsgarantie, ein Neustart für eine stabile Rente".

Am Dienstagabend trifft sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Chefs der Regierungsfraktionen, um abermals über eine Verständigung im Rentenstreit zu beraten. Am Montag hatten sich zunächst weitere führende SPD-Politiker hinter Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gestellt, der das Rentenniveau, also das Verhältnis der aktuellen Durchschnittsrente zum aktuellen Durchschnittslohn, bis 2040 stabil halten möchte. "Ich erwarte, dass sich die Union da bewegt und ich glaube auch, dass sie am Ende für gute Argumente zugänglich ist", sagte etwa Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag im ZDF.

Auch Nahles verteidigt den Vorstoß: Die gesetzliche Rente sei eine zentrale soziale Säule und die Menschen erwarteten gerade hier langfristige Sicherheit und Verlässlichkeit. Sie wolle, dass "niemand Angst vor Armut im Alter haben muss". Jedoch stieß der Vorstoß von Anfang an in der Union auf vehementen Widerstand. Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer forderten die SPD auf, sie möge keine Unsicherheit schüren. Beide plädieren dafür, die Ergebnisse der Rentenkommission abzuwarten, die schließlich eingesetzt worden sei, um Antworten zur Zukunft der Rente zu finden.