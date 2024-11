Worüber diese Termine nicht hinwegtäuschen können: Viel Zeit, die Ampel zu retten, bleibt nicht mehr. Seit Freitag ist das Endspiel dieser von so vielen Krisen – externer und hausgemachter Art – erschütterten Koalition eingeläutet. Gegen 15 Uhr machte in Berlin die Runde, dass da ein Papier von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner existiert: „Wirtschaftswende Deutschland – Konzept für Wachstum und Generationengerechtigkeit“. Es soll die Konjunktur ankurbeln und Unternehmen helfen, sieht für SPD und Grüne aber auch einige Grausamkeiten vor – von Sozialkürzungen bis zu einer deutlichen Umkehr in der Klimapolitik.

Das Papier ist zunächst nur im ganz kleinen Kreis verschickt worden, Kanzler und Bundeswirtschaftsminister kennen es. Lindner spricht intern von einer „Indiskretion“, in FDP-Kreisen wird Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und sein Umfeld hinter dem Durchstechen vermutet. „Grundlose Unterstellung“, kontert das Habeck-Lager.

Bei SPD und Grünen wird dann auch gleich kolportiert, wer so ein Papier mit vielen Grafiken erstellen lasse, wolle es ohnehin an die Öffentlichkeit bringen. Grünen-Chefin Ricarda Lang etwa betont, so als „kleiner Tipp“: Bei Papieren, die nur für den internen Gebrauch gedacht seien, lasse man die länglichen Ausführungen darüber, „wie doof und ideologisch die Politik der Koalitionspartner ist“, weg. Schnell ist im politischen Berlin vom „Scheidungspapier“ die Rede, so wie 1982, als FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ein „Konzept für die Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ vorlegte. Es führte zum Bruch der sozial-liberalen Koalition. Großer Unterschied zu heute: Damals konnte die FDP zur Union wechseln. Heute haben beide zusammen keine Mehrheit. Bei Umfragewerten von vier Prozent wären ein Koalitionsbruch und Neuwahlen für die FDP heute durchaus riskant.

Das Kanzleramt vereinbart mit dem Willy-Brandt-Haus am Freitag rasch eine Sprachregelung, sodass niemand seitens der SPD die Sache weiter anheizen möge. Diese lautet: „Der Kanzler hat die Stabilisierung des Wirtschaftsstandortes zur Chefsache gemacht. Nach dem Wirtschaftsminister bringt nun auch der Finanzminister seine Vorschläge in die Debatte. Wichtig ist jetzt, dass der Prozess konstruktiv und lösungsorientiert von allen Beteiligten begleitet wird.“ Auch Scholz, Lindner und Habeck beraten sich noch am Freitag. Man verabredet, jetzt alles genau zu bewerten und zu sehen, wo Schnittmengen liegen könnten.

Habeck hatte zuvor bereits ein eigenes Konzept vorgelegt. Das aber bezieht sich nicht auf diverse Politikfelder, sondern schlägt vor allem wirtschaftliche Impulse wie Prämien für Unternehmen vor, die in Deutschland investieren. Lindner seinerseits hat die Kosten dieses Konzepts bereits auf 48 Milliarden Euro im Jahr beziffert. Scholz will vor allem der Industrie helfen, etwa über einen milliardenschweren Zuschuss zu den Netzentgelten. Auch erfahrenen Koalitionären fehlt mittlerweile die Fantasie, wie die sehr unterschiedlichen Vorstellungen zu einem Gesamtpaket zusammengebunden werden sollen. Zumal im Haushalt ohnehin noch eine Lücke im hohen einstelligen Milliardenbereich klafft. Eigentlich soll der Haushalt 2025 bis zum 14. November stehen.

Was ist Lindners Strategie? Und wie reagiert der Kanzler?

Der kuriose Terminkalender will es so, dass die SPD sich am Samstag in Hamburg trifft, es ist der Auftakt, um das nächste Bundestagswahlprogramm zu erarbeiten. Hier kann man vor den TV-Kameras nicht ausweichen. Und es wird klar, dass das Kanzleramt mit den Versuchen zur Beschwichtigung nur bedingt Herr des Verfahrens ist. „Durch die Bank sind diese Punkte, die er dort aufgezählt hat, in der Koalition nicht zu verwirklichen“, sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Und: „Niemand will im Augenblick eine Prognose wagen, wann genau die nächste Bundestagswahl stattfindet.“ In der Koalition brenne „gerade die Hütte“.

Die FDP hingegen lässt streuen, auch über Lindners persönlichen Berater Lars Feld: Wenn SPD und Grüne nur der FDP weit genug entgegenkämen, müsse die Koalition nicht platzen. Aber die SPD sagt ja, dass praktisch nichts davon kommen soll. Bei den Liberalen schraubt man daraufhin die Latte hoch, erste Präsidiumsmitglieder sagen, ohne eine klare Richtungsänderung in der Wirtschaftspolitik gebe es keinen Haushalt und keine Fortsetzung der Koalition. Das heißt: Irgendetwas von Lindners Papier muss umgesetzt werden – oder es ist aus. Ohnehin wird das Wochenende begleitet von zwei Fragen: Was ist Lindners Strategie? Und wie reagiert der Kanzler?

Der hatte schon zu Lindners Gegengipfel mit Wirtschaftsvertretern zu seinem eigenen Industriegipfel gesagt, man müsse wegkommen „von den Theaterbühnen“. Olaf Scholz gilt nicht als Spieler – aber ab wann wird es eine Frage der Autorität? Aus Sicht einiger Grüner und Sozialdemokraten legt es der Finanzminister auf einen Rauswurf an. Sie munkeln, lieber, als selbst hinzuwerfen, wolle er vom Kanzler rausgeschmissen werden. Im Sommer soll Scholz in einer kleineren Runde tatsächlich schon einmal laut darüber nachgedacht haben, wie es danach hypothetisch weitergehen könnte, mit einer Minderheitsregierung. Doch am Ende warf er Lindner nicht raus.

Aber klar ist am Samstag schnell: Vorschläge wie die schrittweise Abschaffung des „Soli“ auch für Spitzenverdiener und Unternehmen oder höhere Einbußen für Bürger, die früher in Rente gehen, sind bislang mit der SPD nicht zu machen. Auch nicht Kürzungen beim Bürgergeld – vor allem an die Wohnkosten will Lindner ran und so allein zwei Milliarden einsparen. Im Gegenzug will er, auch durch weitere Einsparungen an anderer Stelle, für Unternehmen die Körperschaftsteuer im ersten Schritt um zwei Punkte senken. Zudem will er – mit Grüßen Richtung Grüne – in der Klimapolitik deutliche Veränderungen und hier weniger staatliche Vorgaben.

Kurzfristig brisant: Am Mittwoch sollte im Kabinett ursprünglich über das Tariftreuegesetz entschieden werden. Die SPD-Führung hat die Verabschiedung dieses Gesetzes ebenso wie des Rentenpakets II quasi als unverhandelbar erklärt. Doch Lindner betont in seinem Papier, neue Gesetzesvorhaben, die neue Bürokratie und Regulierung schaffen, sollten am besten „ganz entfallen“ – und meint damit explizit auch die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Fassung des Tariftreuegesetzes.

Friedrich Merz lobt Lindner. Und Markus Söder erklärt die Ampel für tot

Während intern viel telefoniert wird am Samstag, lässt sich Markus Söder die Vorlage nicht entgehen. „Es ist vorbei: Das Totenglöckchen der Ampel läutet“, schreibt er am frühen Samstagnachmittag bei X. Eine Regierung, die gegeneinander Papiere verschicke, sei handlungsunfähig und „eine Blamage für unser Land“. Es sei Zeit, „den Stecker zu ziehen und das unwürdige Schauspiel zu beenden“. Und am Abend, um 19.48 Uhr, lässt Friedrich Merz seine wöchentliche „MerzMail“ verschicken – viel Lob für Lindner inklusive. „Die Vorschläge gehen in die richtige Richtung“, schreibt der CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat. Das Papier enthalte Vorschläge, „zum Teil wörtlich übernommen aus Anträgen, die wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den letzten zwei Jahren immer wieder in den Deutschen Bundestag eingebracht haben“.

Am Sonntag schließlich erläutert Lindners Finanzministerium noch einmal die Vorzüge des Papiers. Alle sind bemüht, die Sacharbeit zu betonen, das Ringen um die besten Konzepte zur Überwindung der Konjunkturflaute. Am Montag werden Scholz, Lindner und Habeck erneut Auswege beraten, Dienstag ist die US-Wahl. Und danach geht es dann beim für Mittwoch angesetzten Koalitionsgipfel vielleicht um alles. Ein Mitglied der Runde sagt auf die Frage, ob es da zum Bruch kommen könne, spekulieren sei nicht das Gebot der Stunde.