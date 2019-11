Kiel (dpa/lno) - Die CDU im Kieler Landtag will die Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP nach der Wahl 2022 fortführen. "Wir sehen die Perspektive, das über die Legislaturperiode hinaus fortzusetzen", sagte der Fraktionsvorsitzende Tobias Koch am Montag in Kiel. Jamaika könne als Modell auf andere Länder und den Bund ausstrahlen. "Ganz häufig zeichnet sich Jamaika dadurch aus, dass wir gemeinsam bessere Ergebnisse erarbeiten, als es die einzelnen Vorschläge der im Landtag vertretenen Parteien jeweils sind", erklärte Koch. "Gerade diese Dreierkonstellation hat sich bewährt."