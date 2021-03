Von Mike Szymanski, Berlin

Der Tag, an dem Kanzlerin Merkel Schwäche zeigt, dürfte im Kalender der Sozialdemokraten als Tag vermerkt werden, an dem sie eine große Chance witterten - und dann nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung", sagte Angela Merkel am Mittwoch, 24. März. In der Nacht zu Dienstag hatte sie in der Runde mit den Ministerpräsidenten durchgesetzt, den Gründonnerstag und Karsamstag zu "Ruhetagen" zu erklären. Nur, wie das funktionieren sollte, konnte danach niemand beantworten.

Merkels Entschuldigung elektrisierte den Koalitionspartner SPD. An der Kanzlerin gab es sonst kein Vorbeikommen. Ihr Krisenmanagement zu Beginn der Pandemie hat die Union in Umfragen weit über die 30-Prozent-Marke gehievt. Die SPD steckte zwischen 15 und 17 Prozent fest. Es schien keine Rolle zu spielen, dass ihr Finanzminister Olaf Scholz die Hilfsmilliarden bereitstellte, ihr Arbeitsminister Hubertus Heil sofort das Instrument Kurzarbeit zückte. Wie hatte Heil 2006 noch gesagt? "Wir wollen keine Koalition, wo die SPD mit harten Themen im Maschinenraum schwitzt, die Union dagegen vom Sonnendeck winkt." Von einem Sonnendeck kann in dieser Krise natürlich nicht die Rede sein, was aber immer noch stimmt: Oben, im Licht, steht Merkel.

Ihr Fehlereingeständnis ändert etwas im politischen Betrieb. Sechs Monate vor der Bundestagswahl ist die SPD längst auf Distanz zum Koalitionspartner gegangen. Und plötzlich ist die Kanzlerin angreifbar. Über Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Gesundheitsminister Jens Spahn hatten die Sozialdemokraten oft geschimpft: Die können es einfach nicht. An Merkel trauten sie sich nicht heran. Nun aber fehlt nicht viel, um sie gefährlich ins Wanken zu bringen. Die SPD könnte die Regierung platzen lassen, mit dem Argument, dies sei der eine Fehler zu viel gewesen.

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, sagte der Süddeutschen Zeitung: "Wenn jemand wie die Kanzlerin Vorschläge von solcher Tragweite macht, müssen diese geprüft und belastbar sein. Das geht nicht mit Hauruck-Aktionen mitten in der Nacht. Dann ist es besser zu vertagen." Der Ärger ist groß, viele sind entsetzt - aber niemand will die Eskalation. Die Regierung vorzeitig zu beenden, liegt nicht im SPD-Interesse. Ein Zerfall der politischen Führung mitten in der dritten Viruswelle würde die Probleme nur verschärfen. Dafür dürfte bei der Bundestagswahl niemand belohnt werden.

Merkel kann auf Toleranz hoffen

Die Partei könnte sich auch nicht glaubhaft freimachen vom gemeinsamen Regierungshandeln. Sie scheint ja jetzt schon für Spahns Impfprobleme, womöglich sogar für die Maskenaffäre in der Union in Mithaftung genommen zu werden. Anders kann sich die SPD nicht erklären, dass die Union in Umfragen regelrecht abschmiert, die SPD aber kaum davon profitiert. "Die Entrüstung geht gegen die Politik an sich", sagt ein Stratege aus der Parteiführung. Zudem sei es deutlich schwieriger, Merkel anzugreifen als Spahn und Altmaier. Viele Bürger wüssten, dass sie die Gesundheit der Bürger stärker antreibt als das Wohl ihrer Partei. Sie wolle Leben retten.

Nein, Merkel kann auf Toleranz hoffen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schont Merkel, wo er kann. Er ist schon durch manche Krise mit ihr gegangen. Die Union greift er neuerdings häufig an, aber über Merkel sagte er am Mittwoch, ihre Haltung verdiene "Respekt", und die gekippte Osterruhe sei am Ende eine "gemeinsame Entscheidung" gewesen. Auch die SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken verzichten auf den direkten Angriff. Sie haben zur Kanzlerin ein gutes Arbeitsverhältnis entwickelt. "Das verlorene Vertrauen kommt nicht durch Schuldzuweisungen zurück, sondern durch Taten, die helfen, die entstandene Lücke beim Impfen zu überbrücken", sagte Walter-Borjans der Süddeutschen Zeitung. Nach vorne blicken ist seine Devise.

Dennoch, für Merkel ist es schwieriger geworden. In der Länderchef-Runde konnte sie oft den Eindruck vermitteln, sie wisse besser, was gegen das Virus zu tun sei. Nun dürfte ihre Autorität schwinden. Von nun an muss jeder Vorschlag sitzen. Aber der nächste Konflikt zog sogleich auf. In der Regierung wird geprüft, ob Auslandsreisen über Ostern nicht doch verboten werden sollten. Die Idee steht auf wackligen Füßen. Die SPD-Fraktion hat am Mittwochabend erklärt, einem Verbot keinesfalls zuzustimmen.