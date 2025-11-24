Die Brandenburger SPD kritisiert den zurückgetretenen BSW-Fraktionsvizechef Christian Dorst in scharfer Form für seine Reaktion auf eine AfD-Äußerung. „Was Herr Dorst auf X zu manch später Stunde raushaut, ist des Öfteren schwer zu ertragen“, sagte SPD-Generalsekretär Kurt Fischer. „Dass er nun aber die Relativierung des Holocausts durch den AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt auf X auch noch rechtfertigt und zugleich den Zentralrat der Juden in Deutschland diskreditiert, kann einen nicht schweigen lassen, sondern muss auf das Schärfste kritisiert werden.“ Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2026, Ulrich Siegmund, hatte in einem Podcast des Portals Politico auf die Frage gesagt, ob die NS-Zeit „das Schlimmste der Menschheit“ gewesen sei: „Das maße ich mir nicht an zu bewerten, weil ich die gesamte Menschheit nicht aufarbeiten kann und aus allen Verbrechen dieser Menschheit natürlich lernen muss.“ Dorst zeigte bei X Verständnis für die Aussagen des AfD-Politikers. Man könne die Äußerung von Siegmund als „Vorstufe zur Leugnung des Holocaust“ bewerten, schrieb Dorst. „Man kann das allerdings auch völlig anders bewerten.“ Frei nach dem Motto: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, erklärte Dorst. In Brandenburg regieren SPD und BSW gemeinsam. Am Sonntag trat Dorst als Fraktionsvize zurück.