4. November 2018, 18:49 Uhr Koalitionsparteien Wer als Partei gewählt werden will, muss Ideen haben

Bundestag 03.07.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU), Olaf Scholz (M, SPD), Bundesminister der Finanzen, und Horst Seehofer (CSU), Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, nehmen an der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag teil. Im Mittelpunkt der 44. Sitzung der 19. Wahlperiode stehen die Schlussberatungen über den Bundeshaushalt für das laufende Jahr. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Gesellschaft ist von gewaltigen Umbrüchen geprägt. Wollen CDU und SPD die Zukunft mitbestimmen, müssen sie sich Debatten leisten. Den Soli abzuschaffen, reicht nicht.

Kommentar von Cerstin Gammelin

Angela Merkels Rückzug als CDU-Chefin hat die Schleusentore weit geöffnet für längst überfällige Debatten. Die CDU lädt zu Regionalkonferenzen ein, es gibt eine offene Kür mehrerer Kandidaten und viele Wortmeldungen. So erfreulich jetzt so viel Transparenz und Vielfalt sein mögen, eines darf allerdings nicht vergessen werden: Es braucht auch eine grundsätzliche Debatte über den neuen wirtschaftspolitischen Kurs. Die CDU braucht ein Label, das zeigt, wofür sie steht. Zu beantworten sind Fragen wie jene, ob Deutschland mehr Staat braucht oder weniger? Oder ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil bald Roboter die Arbeit übernehmen? Finanziert aus höheren Steuern für die Generation der Erben?

Man mag es für zufällig halten oder für folgerichtig: Angela Merkel zieht sich zu einer Zeit, die von gewaltigen Umbrüchen geprägt ist, von der Macht zurück. Die Digitalisierung macht das Leben schneller - und unsicherer. Der Freihandel ist bedroht und damit das deutsche Wirtschafts- und Wohlstandsmodell. Wer als Partei gewählt werden will, muss Ideen haben, wie er diese Probleme lösen will: um Bürgern auch künftig ein Aufstiegsversprechen machen zu können, um den Sozialstaat zu erhalten und zu finanzieren. Man dürfe nicht nur auf die Enttäuschten abzielen, sondern müsse alle mitnehmen, hat Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, seiner CDU gerade mitgeteilt. Damit hat Günther einen wichtigen Punkt gemacht.

Es besteht die Gefahr, dass die Debatte aus dem Ruder läuft

Es ist zu hoffen, dass die CDU der Versuchung widersteht, sich frühzeitig auf die Nachfolge an der Spitze und damit einen Kurs festzulegen. Gleiches gilt für die Sozialdemokraten, die ebenfalls lebhaft über ihre künftige Orientierung streiten. Insofern wäre es folgerichtig, wenn die Gremien beider Parteien, die am Wochenende getagt haben und dies an diesem Montag fortsetzen, sich zunächst darauf beschränken, die Debatten zu kanalisieren.

Die Gefahr, dass die Debatte aus dem Ruder läuft, besteht ja durchaus. Auch, weil in den vergangenen Regierungsjahren Grundsätzliches versäumt worden ist. Das hat dem Ansehen der Parteien, aber auch des Staates geschadet. Man hat sich eine endlose Steuerdebatte geleistet, ohne zu liefern. Man hat die Politik der niedrigen Zinsen still unterstützt, aber nicht an den traditionellen deutschen Sparer gedacht, sei es durch eine Art Deutschlandanleihe oder spezielle Immobilienkredite. Man hat die Märkte dereguliert und den Schaden mit Steuergeld bezahlt.

Das Denken in alten, oft ideologiebehafteten Mustern hat dazu beigetragen, dass eine Zäsur bevorsteht, jener tiefe Einschnitt, von dem der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, jetzt spricht. Die Aufgabe ist keineswegs so eindimensional, dass sie auf Migranten und Sicherheit verkürzt werden kann. Die Regierungsparteien müssen beschließen, wie digitale Arbeit organisiert und bezahlt wird, wo die Arbeitskräfte herkommen, welche Bildungswege es geben muss, wer zur Finanzierung staatlicher Aufgaben beiträgt. Es kann nicht nur darum gehen, mehr Polizisten einzustellen oder den Soli abzuschaffen. Es steht eine gesellschaftliche Grundsatzfrage an: Wie geht es weiter? Wollen CDU und SPD das mitbestimmen, müssen sie sich diese Debatten leisten.