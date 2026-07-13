Zum Hauptinhalt springen

GesundheitsreformWarum sich CDU- und SPD-Abgeordnete gegen die eigene Koalition stellen

Lesezeit: 3 Min.

Die Gesundheitsreform der Ministerin Nina Warken (CDU) ist eines der wichtigsten Projekte der Bundesregierung.
Die Gesundheitsreform der Ministerin Nina Warken (CDU) ist eines der wichtigsten Projekte der Bundesregierung. Mike Schmidt/IMAGO

Acht Abgeordnete aus den eigenen Reihen haben der Gesundheitsreform die Zustimmung verweigert. Sie kritisieren „Belastungen und Unsicherheiten“, ein CDU-Mann warnt vor „Konsequenzen, die ich nicht mittragen kann“.

Von Robert Roßmann, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Es ist ein Satz, der an Klarheit kaum zu überbieten ist. Die Bundestagsabgeordneten seien „an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“, heißt es in Artikel 38 des Grundgesetzes. Doch was in der Verfassung so eindeutig klingt, gestaltet sich im parlamentarischen Alltag nicht immer einfach. Was man schon daran erkennen kann, dass Abgeordnete, die anders als ihre Fraktionsspitze abstimmen, gerne als „Abweichler“ bezeichnet werden.

Zur SZ-Startseite

Gesundheitspaket
:Warum der Kanzler plötzlich um seine Reform zittern musste

Nach dem Bundestag musste auch der Bundesrat die Gesundheitsreform billigen. Das zwang die Regierung zu einem nächtlichen Angebot – und entwickelte sich trotzdem zum Krimi.

SZ PlusVon Georg Ismar und Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite