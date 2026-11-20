Was heute wichtig ist

Der Skandal um KI-Chips von Nvidia weitet sich aus. Die Hinweise deuten auf den Verdacht, dass US-Technologie für künstliche Intelligenz womöglich bei der chinesischen Armee landete. Während Präsident Donald Trump in China weilte, wurden neue Details bekannt. Zum Artikel

Macron: Nato-Beitritt der Ukraine muss wieder auf den Tisch. Wegen ihrer starken Armee sei die Präsenz der Ukraine in dem Verteidigungsbündnis auf lange Sicht relevant, meint der französische Präsident. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

Jugendliche gehen wieder auf die Straße, aber diesmal ist es anders. Weniger Teilnehmer und konkurrierende Demonstrationen: Die Bewegung, die in Deutschland von „Gen Z regelt“ initiiert wurde, könnte zerfasern. Allein in Frankfurt sollen 2000 Polizisten neue Ausschreitungen verhindern. Zum Artikel

Ein Urteil, das Geschichte schreibt: Es war Völkermord an den Rohingya. Die obersten Richter der UN halten es für erwiesen, dass das Militär von Myanmar die muslimische Minderheit mit „genozidaler Absicht“ gejagt und verfolgt hat. Das Urteil könnte auch für andere Konflikte bedeutsam werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Die Cyberlage spitzt sich zu. Deutschlands Cyberbehörde BSI bewertet die IT-Sicherheitslage erstmals als „angespannt bis kritisch“. Zugleich will sie gegen Unternehmen und Einrichtungen vorgehen, die ihre Registrierung nach den NIS-2-Regeln versäumt haben. Auch wichtig: Die Nato-Parlamentarier beraten in Berlin über Cyberabwehr, KI und den Schutz kritischer Infrastrukturen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Russlands Winteroffensive gegen ukrainische Städte. Der nächste Winter könnte für die Ukraine härter werden als jeder zuvor in diesem Krieg. Putins Armee zielt derzeit auf Strom, Wasser und Wärme. Experten warnen vor einer Strategie, die Kiew, Charkiw und Dnipro unbewohnbar machen soll und fordern von Europa einen „Marshallplan für die Winterisierung“. Zum Briefing