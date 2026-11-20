Noch lässt sich schwer sagen, was die zwei so unterschiedlichen Gipfel der Welt gebracht haben, der eine in Shenzhen in Südchina, der andere in Berlin. Machtvoll gemeinte Bilder hier, konkrete Hilfe-Zusagen dort? In Shenzhen haben die Präsidenten Chinas, Russlands und der USA einen von ihnen selbst als historisch gefeierten Dreiergipfel zelebriert und eine „Friedensdeklaration“ verkündet. Bei diesem Dreiergipfel waren Trump und Putin fast schon eine Art Staffage für den großen Herrscher Xi, berichten David Pfeifer, Lea Sahay und Gregor Scheu. Und die Wirkung ordnet Silke Bigalke ein: Der Gewinner dieser unwürdigen Kumpelei heißt Wladimir Putin.
In Berlin ging es darum, der angegriffenen Ukraine weitere Unterstützung zu sichern. Und gewiss ist, dass die Vorstellungen, wie in der Ukraine endlich Frieden zu erreichen ist, zwischen Shenzhen und Berlin sehr weit auseinander lagen. Das lässt sich schon daran ablesen, dass US-Präsident Donald Trump in China ausgerechnet den Angriffskrieger Wladimir Putin einen „Freund“ nannte. So etwas wäre beim Treffen der „Koalition der Willigen“ im Kanzleramt niemandem eingefallen, berichtet Daniel Brössler aus Berlin. Dort wollte man ein Zeichen großer Entschlossenheit setzen und mochte sich auch von einem Anruf des US-Präsidenten nicht beeindrucken lassen.
Zu den so überraschenden wie ermutigenden Nachrichten der letzten Woche gehört für mich die Entwicklung in Serbien, wo die Studentenliste unerwartet die Wahl gewinnen konnte. Nun zeigt sich allerdings, wie schwer es wird, in Belgrad den Wandel umzusetzen, für den diese Bewegung steht. Mit stundenlangen, aggressiven Monologen verzögerte der abgewählte Präsident Vučić die Wahl eines Parlamentspräsidenten. Verhindern konnte er sie nicht, berichtet Florian Hassel aus Belgrad.
Vor dem Wochenende möchte ich Ihnen auch einen Text unseres Lateinamerika-Korrespondenten Jan Heidtmann empfehlen, in dem er die Hintergründe einer außergewöhnlichen und dabei besorgniserregenden Begebenheit beschreibt. Im Regenwald Brasiliens haben sich Angehörige einer bislang isolierten Gruppe Indigener an ihre Nachbarn gewandt.
Anfang der Woche standen rund zwanzig Angehörige des Volkes der Awá auf einer Lichtung. Männer und Frauen mit Kindern auf dem Arm, manche waren unbekleidet, andere trugen einen Lendenschurz. Die Männer führten teils Speere, lange Pfeile und Bögen mit sich. Es ist der erste bekannte Kontakt dieser Gruppe der Awá mit der Außenwelt. Doch so faszinierend diese Begegnungen auch sein mögen, sie sind wohl ein beunruhigendes Zeichen, wie Jan Heidtmann berichtet.
Was heute wichtig ist
Der Skandal um KI-Chips von Nvidia weitet sich aus. Die Hinweise deuten auf den Verdacht, dass US-Technologie für künstliche Intelligenz womöglich bei der chinesischen Armee landete. Während Präsident Donald Trump in China weilte, wurden neue Details bekannt. Zum Artikel
- Das Lächeln des Xi Jinping: Wie Chinas Staatschef seine Macht demonstriert
- Podcast „Auf den Punkt“ zum Xi-Putin-Trump-Gipfel: Großes Händeschütteln, nichts dahinter?
Macron: Nato-Beitritt der Ukraine muss wieder auf den Tisch. Wegen ihrer starken Armee sei die Präsenz der Ukraine in dem Verteidigungsbündnis auf lange Sicht relevant, meint der französische Präsident. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg
- Europäer lassen sich von Trump nicht aus dem Konzept bringen
- Sigmar Gabriel bei „Maybritt Illner“: „Putin hätte doch nie geglaubt, dass die EU das fünf Jahre durchhalten würde“
Jugendliche gehen wieder auf die Straße, aber diesmal ist es anders. Weniger Teilnehmer und konkurrierende Demonstrationen: Die Bewegung, die in Deutschland von „Gen Z regelt“ initiiert wurde, könnte zerfasern. Allein in Frankfurt sollen 2000 Polizisten neue Ausschreitungen verhindern. Zum Artikel
Ein Urteil, das Geschichte schreibt: Es war Völkermord an den Rohingya. Die obersten Richter der UN halten es für erwiesen, dass das Militär von Myanmar die muslimische Minderheit mit „genozidaler Absicht“ gejagt und verfolgt hat. Das Urteil könnte auch für andere Konflikte bedeutsam werden. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen:
- Anthropic kann beim Börsenstart mehr Geld einsammeln als erwartet
- Britischer Premier Andy Burnham trifft sich mit EU-Spitzen in Brüssel
- Chemieindustrie: BASF wirbt nicht länger um Evonik
Die Fachbriefings von SZ Dossier
Dossier Digitalwende: Die Cyberlage spitzt sich zu. Deutschlands Cyberbehörde BSI bewertet die IT-Sicherheitslage erstmals als „angespannt bis kritisch“. Zugleich will sie gegen Unternehmen und Einrichtungen vorgehen, die ihre Registrierung nach den NIS-2-Regeln versäumt haben. Auch wichtig: Die Nato-Parlamentarier beraten in Berlin über Cyberabwehr, KI und den Schutz kritischer Infrastrukturen. Zum Briefing
Dossier Geoökonomie: Russlands Winteroffensive gegen ukrainische Städte. Der nächste Winter könnte für die Ukraine härter werden als jeder zuvor in diesem Krieg. Putins Armee zielt derzeit auf Strom, Wasser und Wärme. Experten warnen vor einer Strategie, die Kiew, Charkiw und Dnipro unbewohnbar machen soll und fordern von Europa einen „Marshallplan für die Winterisierung“. Zum Briefing