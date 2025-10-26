Die Stadtbild-Debatte verschlechtert die Stimmung in der Koalition. Weil die SPD-Fraktionsvizechefin gegen den Kanzler demonstriert, fragt die CDU, ob sie eigentlich noch den Erfolg der Regierung wolle.

Was schon fast etwas in Vergessenheit geraten ist: Friedrich Merz ist bei der Wahl zum Kanzler im ersten Wahlgang im Bundestag durchgefallen – und diese Koalition hat nur eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Da kommt es gerade auf die Fraktionsführungen an, dass sie bei allen Unterschieden in der Sache hinter dem Bündnis stehen.