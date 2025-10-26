Zum Hauptinhalt springen

KoalitionDemo gegen den eigenen Kanzler

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Wiebke Esdar, demonstrierte am Wochenende bei der Demo „Wir sind das Stadtbild“ in Bielefeld gegen Kanzler Merz. Die Union kritiert das scharf.
Die Stadtbild-Debatte verschlechtert die Stimmung in der Koalition. Weil die SPD-Fraktionsvizechefin gegen den Kanzler demonstriert, fragt die CDU, ob sie eigentlich noch den Erfolg der Regierung wolle.

Von Georg Ismar, Berlin

Was schon fast etwas in Vergessenheit geraten ist: Friedrich Merz ist bei der Wahl zum Kanzler im ersten Wahlgang im Bundestag durchgefallen – und diese Koalition hat nur eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Da kommt es gerade auf die Fraktionsführungen an, dass sie bei allen Unterschieden in der Sache hinter dem Bündnis stehen.

