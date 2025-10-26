Was schon fast etwas in Vergessenheit geraten ist: Friedrich Merz ist bei der Wahl zum Kanzler im ersten Wahlgang im Bundestag durchgefallen – und diese Koalition hat nur eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Da kommt es gerade auf die Fraktionsführungen an, dass sie bei allen Unterschieden in der Sache hinter dem Bündnis stehen.
KoalitionDemo gegen den eigenen Kanzler
Die Stadtbild-Debatte verschlechtert die Stimmung in der Koalition. Weil die SPD-Fraktionsvizechefin gegen den Kanzler demonstriert, fragt die CDU, ob sie eigentlich noch den Erfolg der Regierung wolle.
Von Georg Ismar, Berlin
