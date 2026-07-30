Nach den heftigen Turbulenzen in den vergangenen Wochen freut sich Friedrich Merz auf die politische Sommerpause. Doch es droht neuer Ärger aus der Union. Auch die Lage der SPD ist instabil.

Es wirkt fast etwas höhnisch, wie Kanzler Friedrich Merz (CDU) lacht, als er da die ganzen Journalisten und Kameras sieht, von denen einige auf ein Scherbengericht gewartet hatten. Merz fühlt sich gerade nicht fair von der Öffentlichkeit beurteilt. Immerhin, dieser Tag hat unfallfrei geklappt, Thorsten Frei wurde am Mittwochnachmittag mit 91,9 Prozent zum neuen Fraktionschef gewählt, und die Aussprache zur heftig kritisierten Umbildung des Kabinetts verlief immerhin fair. Doch bevor der Kanzler in den Urlaub entschwindet, sagt er noch: „Dieser Herbst wird für uns sehr herausfordernd.“ Fünf Gründe, warum der Koalition dann erst recht eine komplizierte Zeit drohen könnte.