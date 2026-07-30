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RegierungskoalitionAuf den Kanzler wartet ein ungemütlicher Herbst

Lesezeit: 4 Min.

Kurz vor seinem Abschied in die Sommerpause stand Bundeskanzler Friedrich Merz noch einmal unter gehörigem Druck seiner Partei.
Kurz vor seinem Abschied in die Sommerpause stand Bundeskanzler Friedrich Merz noch einmal unter gehörigem Druck seiner Partei. Kay Nietfeld/dpa

Nach den heftigen Turbulenzen in den vergangenen Wochen freut sich Friedrich Merz auf die politische Sommerpause. Doch es droht neuer Ärger aus der Union. Auch die Lage der SPD ist instabil.

Von Georg Ismar, Berlin

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Es wirkt fast etwas höhnisch, wie Kanzler Friedrich Merz (CDU) lacht, als er die ganzen Journalisten und Kameras sieht, von denen einige auf ein Scherbengericht gewartet hatten. Merz fühlt sich gerade nicht fair von der Öffentlichkeit beurteilt. Immerhin, die Wahl eines neuen Fraktionschefs im Bundestag hat unfallfrei geklappt, 91,9 Prozent der Unionsabgeordneten stimmten am Mittwoch für Thorsten Frei, und die Aussprache zur heftig kritisierten Umbildung des Kabinetts verlief immerhin fair. Doch bevor der Kanzler in den Urlaub entschwindet, sagt er noch: „Dieser Herbst wird für uns sehr herausfordernd.“ Fünf Gründe, warum der Koalition dann erst recht eine komplizierte Zeit drohen könnte.

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