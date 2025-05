Was bedeutet es für die AfD, dass sie das Bundesamt für Verfassungsschutz offiziell als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ einstuft? Auf diese Frage gibt es jetzt eine erste, wenn auch sicherlich nicht abschließende Antwort: Sie verliert einen Bundestagsabgeordneten. Sieghard Knodel tritt aus der Fraktion und der Partei aus. Darüber berichtete am Montag als Erstes das ZDF. In einer E-Mail begründete Knodel seine Entscheidung damit, dass er angesichts der Hochstufung sein „privates und geschäftliches Umfeld schützen“ müsse. Er gehe diesen Schritt nicht gerne, aber er sei unvermeidlich.