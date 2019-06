6. Juni 2019, 07:11 Uhr Landwirtschaftsministerin Kritik an Klöckner wegen Nestlé-Videos

Agrar- und Ernährungsministerin Klöckner hat mit einem führenden Nestlé-Manager ein Video gedreht.

Darin würdigt sie das Unternehmen dafür, dass es Zucker-, Salz- und Fettgehalte in seinen Produkten gesenkt habe.

Klöckner steht wegen des Videos in der Kritik, das viele als PR-Aktion zugunsten von Nestlé interpretieren; zu den Kritikern gehören auch Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt und SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach.

Wegen eines gemeinsamen Videos mit einem führenden Nestlé-Manager ergießt sich über Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) im Internet eine Welle der Kritik. Beim Kurznachrichtendienst Twitter beklagten zahlreiche Nutzer, Klöckner lasse sich von dem umstrittenen Lebensmittelkonzern für PR-Zwecke ausnutzen.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hatte am Montag im Internet ein kurzes Video veröffentlicht, in dem Klöckner mit Nestlés Deutschland-Chef Marc-Aurel Boersch vor der Kamera steht und das Unternehmen dafür würdigt, dass es den Zucker-, Salz und Fettgehalt seiner Lebensmittel reduziert habe.

Weniger #Zucker, Fette und #Salz in Fertigprodukten – dafür setzt sich BMin @JuliaKloeckner mit der #Reduktion|s- und #Innovationsstrategie ein.



Dass dies geht, zeigt @NestleGermany, die die Strategie unterstützen. Sie haben 10% der Inhalte reduziert; weitere 5% sollen folgen. pic.twitter.com/jLpVSHRoyJ — BMEL (@bmel) June 3, 2019

Das Kabinett hat kürzlich eine "Reduktions- und Innovationsstrategie" verabschiedet, die Vereinbarungen auf freiwilliger Basis mit den Herstellern vorsieht. Für den Kampf gegen Übergewicht sollen viele Fertigprodukte so bis 2025 neue Rezepturen bekommen. Verbraucherschützer kritisieren dies als zu unverbindlich.

Im Internet gab es empörte Reaktionen auf Klöckners Video. Unter den Kritikern sind auch prominente Politiker: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der Ministerin am Mittwoch vor, sie habe ein "Werbevideo" für Nestlé gedreht.

Was die Ernährungsministerin tun könnte:

❌ Nährwertampel einführen

❌ konkrete Zucker-, Fett- & Salzreduktionsziele bestimmen

❌ klare Regeln für Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet, festlegen



Was die Ernährungsministerin tut:

✅ Werbevideo für Nestle drehen



🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ https://t.co/e5055XZaL1 — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) June 5, 2019

Der SPD-Bundestagabgeordnete und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bezeichnete den Vorgang als "peinlich, ja bitter".

Vorgang ist peinlich, ja bitter. Klöckner lässt sich von Nestle Lobbyisten erst die Zuckersteuer und die Lebensmittelampel abverhandeln und tritt dann bei PR-Event von Nestle auf, einem Konzern, der in Afrika noch Profit mit dem Verkauf des Trinkwassers an die Ärmsten macht https://t.co/tS2fGE8n2R — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 5, 2019

Klöckner verteidigte ihr Vorgehen und bezeichnete Kritiker als "Hatespeaker".

An die Hatespeaker, weil ich mit Nestlé gesprochen habe: Mal eigene Forderungen #Zuckerreduktion nachlesen! Dass Unternehmen unsere Zielen für bessere Nahrungsmittel umsetzen, ist ein Erfolg. Erst unterstellen, dass nichts geschieht. Dann durchdrehen, wenn man was erreicht 🙄 — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) June 4, 2019

Ein Ministeriumssprecher sagte am Mittwoch, wichtig sei, dass die Maßnahmen wirksam seien. Dazu gehöre, mit Verbänden zu sprechen. "Und auch mit den Unternehmen, die hier in der Verantwortung stehen, sie in die Pflicht zu nehmen." Klöckner verteidigte grundsätzlich das Vorgehen beim Reduzieren von Zucker, Fett und Salz über freiwillige Vereinbarungen. Wenn dies nicht funktioniere, müssten aber gesetzliche Regelungen her, sagte sie anlässlich einer Veranstaltung der Getränkebranche.

Nestlé werden wie anderen Konzernen teils fragwürdige Geschäfte vorgeworfen. 2010 prangerte die Umweltorganisation Greenpeace an, dass das Unternehmen mit der Verwendung von Palmöl zur Zerstörung von Regenwald beitrage. Nestlé hat versprochen, bis 2020 nur noch Palmöl aus nachhaltiger Produktion zu nutzen. Verbraucherschützer werfen dem Konzern hohe Zuckergehalte vor allem in Produkten vor, die für Kinder beworben werden. Die Organisation Foodwatch verlieh dem Unternehmen für eine Kinder-Trinkmahlzeit 2014 den "Goldenen Windbeutel", einen Negativpreis für Verbrauchertäuschung im Lebensmittelbereich.