11. März 2019, 18:01 Uhr Amy Klobuchar Cholerische Chefin und Präsidentschaftskandidatin

Seit sie ihre Präsidentschaftskandidatur verkündet hat, muss US-Senatorin Amy Klobuchar mit ihrem Ruf als cholerischer Chefin umgehen.

Dabei gilt die Demokratin durchaus als sachlich, bestens über Details informiert und ausgeglichen - zumindest bei öffentlichen Gelegenheiten.

Von Johannes Kuhn , Austin

Amy Klobuchar sitzt noch keine zwei Minuten auf der Bühne des Technologie-Festivals "South by Southwest" (SXSW) in Austin, da muss sie schon wieder über diesen verfluchten Kamm reden. "Ich habe einen Kamm benutzt, um einen Salat zu essen", bestätigt die Senatorin aus Minnesota auf Nachfragen. "Im Flugzeug."

Die Präsidentschaftskandidatin hat den Kamm inzwischen in ihre Kampagne integriert. Vor ein paar Tagen hat sie bei einem Gala-Dinner sogar Witze darüber gemacht. Aber als sie Anfang Februar ihre Kandidatur verkündete, hatte sie sich das wohl anders vorgestellt.

Damals, mitten im Schneesturm von Minneapolis, stellte sich eine Hoffnungsträgerin des demokratischen Bewerberfelds vor. Im Herbst 2018 war sie während der Anhörung über die Ernennung von Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh endgültig in den Rang einer Partei-Prominenten aufgestiegen. Ihre Fragen waren nicht ideologisch gefärbt, sondern sachlich. Dass Kavanaugh die Fassung verlor, als er auf die Frage "Hatten sie schon einmal einen Filmriss?" mit "Sie etwa?" antwortete, war in allen Medien zu sehen.

Aber nun wird wieder nur über diesen Kamm gesprochen. Die Geschichte geht so: Im Jahr 2008 war die Senatorin irgendwo in den USA unterwegs. Ihr Assistent kaufte am Flughafen einen Salat, verlor aber das Plastikbesteck. Im Flugzeug musste er sich deshalb lautstark von Klobuchar beschimpfen lassen. Da auch das Bordpersonal keine Gabel hatte, zog die Senatorin einen Kamm aus ihrer Handtasche, um damit den Salat zu essen. Der Mitarbeiter musste das Accessoire später säubern.

Die Sachpolitik wird zur Nebensache

Der Kamm wird zum Symbol für eine offenbar sehr schwierige Chefin. In der New York Times meldeten sich im Februar ebenso wie in anderen Medien nach und nach ehemalige Mitarbeiter anonym zu Wort, um vom cholerischen Wesen der 58-Jährigen zu erzählen. Von Wutausbrüchen, schlechten Arbeitsbedingungen und fliegenden Aktenordnern - in einem Fall einen Mitarbeiter treffend - war die Rede. Schon vergangenes Jahr hatte Politico recherchiert, dass die Senatorin die größte Mitarbeiter-Fluktuation im Senat hat. Nur damals war das eben einzig für Washingtoner Insider interessant - doch jetzt ist Klobuchar Präsidentschaftskandidatin.

"Ich habe hohe Erwartungen an die Menschen, die für mich arbeiten", sagt Klobuchar nun auf der Bühne des Technologie-Festivals SXSW. "Und an unser Land." Sie wisse, dass sie hart zu anderen Menschen sein könne. "Zu hart."

Klobuchar ist seit 2007 im Senat und erfahrener als Konkurrentinnen wie Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kirsten Gilibrand oder auch ihr Parteikollege Corey Booker. Sie gilt als sachlich, bestens über Details informiert und ausgeglichen - zumindest bei öffentlichen Gelegenheiten.

In den vergangenen Jahren war sie zudem eine der aktivsten Autorinnen von Gesetzesentwürfen. Und in einer Zeit, in der die Gegensätze zwischen den Parteien unüberwindbar zu werden scheinen, legt sie Wert darauf, mit Republikanern zusammenzuarbeiten.

Alleine das macht sie im gespaltenen Land zu einer der interessanteren Politikerinnen. Auf der Bühne in Austin erinnert sie an den Republikaner John McCain, ein anderer Politiker, der bisweilen Überparteilichkeit pflegte. Der verstorbene Senator habe davor gewarnt, die zerstörerische Trennung der politischen Lager zu beschleunigen. "Doch genau das macht Donald Trump", sagt Klobuchar.

Zentristin, verwurzelt im Mittleren Westen

Programmatisch bleibt Klobuchar in der Mitte des demokratischen Spektrums. Schwerpunkte legt sie auf die Gesundheitsversorgung, auf härtere Prüfungen von Schusswaffen-Käufern, auf Verbraucher- und Klimaschutz und "fairen Handel" für Amerikas Bauern. Bei linkeren Themen wie Programmen gegen Bildungsschulden oder eine Reichensteuer hält sie sich zurück. Die Marktmacht von Technologie-Unternehmen will sie erst einmal kartellrechtlich prüfen lassen, bevor sie mehr entscheidet.

Doch natürlich gerät das Inhaltliche ein bisschen in den Hintergrund. Denn viele Wähler wollen ihre Stimme eben Menschen mit freundlichem Gemüt geben. Oder zumindest solchen Menschen, die ihre schlechten Eigenschaften verborgen halten können - und nicht jemandem, der Mitarbeiter im Flugzeug beschimpft.

In der Debatte über die Wahrnehmung der Kandidatin verschmolzen in den vergangenen Wochen Psychoanalyse und Politik. Klobuchars Vater war ein alkoholkranker Zeitungsreporter, sie selbst kompensierte die familiären Umstände laut ihrer Autobiografie durch das Streben nach Perfektion - und durch Gnadenlosigkeit gegenüber der eigenen Unzulänglichkeit (und offenbar auch der ihrer Mitarbeiter).

Wahl-Mathematik und Marketing

Weil sie eine Frau ist, wird auch über die Erwartungen an Politikerinnen gestritten: Wird hier mit zweierlei Maß gemessen oder hätte ein männlicher Kandidat, der sich "Backstage" derart aufführt, im Jahr 2019 nicht ebenfalls ein massives Image-Problem?

Klobuchar betont stets, dass sie für die "Mitte" Amerikas da ist und sie auch die ländlichen Gegenden repräsentriert. Dass sie mit Minnesota den Rand des Mittleren Westens vertritt, macht ihre Kandidatur auch wegen der üblichen Wahl-Mathematik interessant. Die industriell geprägte Region ging 2016 mehrheitlich an Donald Trump.

"Bei der Präsidentschaftswahl anzutreten, sollte kein Beliebtheitswettbewerb sein", sagt Klobuchar am Ende des SXSW-Interviews. Dieser Wunsch wird im Land des unbegrenzten Polit-Marketings nicht in Erfüllung gehen. Sie wird weiter über den verfluchten Kamm reden müssen.