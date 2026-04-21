Chris Bowen blickt von großen Bildschirmen von der Decke eines Berliner Industriedenkmals, man sieht ihn in einem gut gepolsterten Sessel. „Es tut mir leid, dass ich nicht bei Ihnen sein kann“, sagt Bowen irgendwo in Australien in die Kamera. Dass der Klima- und Energieminister des fünften Kontinents es nicht nach Berlin geschafft hat, sagt auch schon wieder alles. Schuld seien „die Verwerfungen an den Energiemärkten“, erklärt er. Australien plagt eine akute Energiekrise, seit am Persischen Golf Raketen fliegen. Ein Brand in einer Raffinerie hat die Lage noch verschärft. Weshalb Bowen den „Petersberger Klimadialog“ nun aus einer anderen Zeitzone verfolgt, er muss jetzt erst mal die Krise daheim in den Griff bekommen. Dabei ist gerade der Australier in diesem Jahr nicht unwichtig.