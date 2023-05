Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will Vorschläge für die geplante große Klinikreform in drei Wochen kurz vor Pfingsten vorlegen. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte er am Dienstag der dpa. Man arbeite derzeit parallel mit den Ländern an Details der Reform und in einer anderen Arbeitsgruppe an der Finanzierung. "Und am 23. Mai werden wir unseren Vorschlag, wo wir derzeit stehen, dann den Ländern präsentieren." Die Reform ist ein gesundheitspolitisches Großprojekt der Ampel. Im Kern soll das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden, um Kliniken von ökonomischem Druck zu lösen. Die Länder hatten vor Eingriffen des Bundes in ihre Kompetenz zur Krankenhausplanung gewarnt.