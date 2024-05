Zur Einordnung sollen die Zahl der für die jeweilige Behandlung erbrachten Fälle und die Personalausstattung in einer Art Tacho-Anzeige abgebildet werden. Das Portal zeigt die Krankenhäuser mit ihren Standorten auf einer Karte und soll schrittweise weitere Daten aufnehmen.

SZ Plus Gesundheitspolitik : Das durchsichtige Krankenhaus Gesundheitsminister Lauterbach will Patienten mit mehr Transparenz die Wahl der richtigen Klinik erleichtern. Widerstände gegen den "Krankenhaus-Atlas" kontert er mit Bedenken "nicht nur als Minister, sondern auch als Arzt". Von Angelika Slavik

Zum Start sind es laut Ministerium unter anderem die Bettenzahl, erbrachte Fallzahlen je Fachabteilung und je Behandlungsanlass, Pflegekräfte am Standort und ausgewählte Zertifikate. Folgen sollen in diesem Jahr etwa noch Daten zu Komplikationsraten. Gehen in einem Krankenhaus bestimmte Operationen überdurchschnittlich oft schief, würde Patienten das also im Krankenhausatlas sehen - Patienten könnten diese Klinik meiden. Technisch wurde für den neuen Atlas eine bestehende Online-Übersicht ausgebaut. Auf dem seit 2002 bestehenden "Deutschen Krankenhaus Verzeichnis" sind nun mehr Suchfunktionen möglich.

Der Klinikatlas soll die Krankenhausreform ergänzen, die das Kabinett bereits auf den Weg gebracht hat. Sie soll insgesamt finanziellen Druck für die Kliniken mindern und einheitliche Qualitätsregeln verankern. Dafür soll die bisherige Vergütung mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden. Die Länder sind mit der Reform nicht einverstanden und fordern einhellig Änderungen. Lauterbach hat das Gesetz aber nicht mehr so angelegt, dass es im Bundesrat zustimmungsbedürftig ist.