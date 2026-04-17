Gestern war der Tankrabatt das erste Mal Thema im Bundestag, am 1. Mai soll er in Kraft treten. Meine Kollegen Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt haben die Fragen, die sich infolge der Spritpreisbremse stellen, sortiert und beantwortet . Zum Beispiel diese: „Wie kann der Bund sicherstellen, dass der Rabatt auch weitergereicht wird? Kurze Antwort: Gar nicht!“.

Warum die Regierung sich trotz der vielfältigen Kritik für das Instrument entschieden hat, habe auch Gründe: Alle Alternativen haben Nachteile. Beispiel Mehrwertsteuersenkung für Lebensmittel – den Unternehmen hätte das nicht geholfen. Und die leiden in Deutschland ja nicht erst seit dem Iran-Krieg. Es ist die anhaltende wirtschaftliche Schwäche, die an ihnen zehrt.

Kaum eine Branche ist derzeit so gebeutelt wie die Autoindustrie, die für Deutschland immerhin identitätsstiftend ist. Zum Beispiel bei Bosch, dort ist nun Realität geworden, was lange Zeit undenkbar schien: In Stuttgart fürchten sie um ihre Arbeitsplätze. Tobias Bug und Christina Kunkel haben ein lesenswertes Porträt über Bosch-Chef Stefan Hartung geschrieben, der trotz aller Krisen seltsam gut gelaunt wirkt.

Wo wir schon bei Stuttgarter Krisen sind: Nachdem der Grüne Cem Özdemir die baden-württembergische Landtagswahl im März mit einem hauchdünnen Vorsprung gewonnen hat, hat die Union sich wochenlang geziert, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Max Ferstl und Roland Muschel haben das grün-schwarze Drama nachgezeichnet. Rechtschaffen scharf analysiert darin der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger die unglückliche Rolle, die seine CDU nach der Wahl gespielt hat.

In Berlin geht es heute unter anderem um den Entwurf für einen besseren Schutz gegen digitale Gewalt, den Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) vorstellt. Nachdem die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen bekannt wurden, bekam das Vorhaben eine neue Dringlichkeit.

Was heute wichtig ist

Finanzminister Klingbeil fürchtet massive wirtschaftliche Folgen des Iran-Kriegs. Auf der IWF-Frühjahrstagung muss der SPD-Chef feststellen, dass die amerikanische Regierung ihren Iran-Kurs weiterhin für richtig hält. Klingbeil zieht daraus Schlüsse: Er habe „keine Lust mehr“, von den Launen anderer abhängig zu sein, und fordert: Reformen, jetzt erst recht. Zum Artikel

EXKLUSIV Wer durch die hohen Spritpreise besonders belastet wird. Die Berechnungen des „Inflationsmonitors“ der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigen: Vor allem Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen spüren im Durchschnitt die höheren Spritpreise. Das liegt vor allem an größeren Autos und mehr Wohnfläche, die beheizt werden muss. Zum Artikel

Libanon meldet israelischen Beschuss trotz Waffenruhe – Hisbollah hatte kurz zuvor Israel attackiert. Mindestens zehn Tage lang sollen im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah die Waffen schweigen. Schon kurz nach Inkrafttreten meldet die libanesische Armee erste Verstöße. Durch Angriffe der Terrormiliz Hisbollah wurden kurz vor Eintreten der Waffenruhe mehrere Menschen in Israel verletzt. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Medien in Ungarn: Magyar will wieder unabhängigen Journalismus im Fernsehen. Der designierte ungarische Ministerpräsident kündigt an, scharf gegen die staatsnahen Medien der Orbán-Ära vorzugehen, als erste Maßnahme setzt er Nachrichtensendungen aus. Welche Reformen er noch plant. Zum Artikel

Papst Leo: Welt wird von „einer Handvoll Tyrannen“ verwüstet. Milliarden Dollar würden für das Töten und Zerstören ausgegeben. Man finde jedoch nicht die Mittel, „um zu heilen, zu erziehen und wiederaufzurichten“, sagte der Papst auf dem zweiten Stopp seiner elftägigen Afrika-Reise. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Europas Militärclouds stark von USA abhängig. Europas Verteidigung ist stark auf US-Cloudanbieter angewiesen. Eine neue Analyse zeigt jetzt, wie tief die Abhängigkeit ist und warum Deutschland ein hohes Risiko bescheinigt wird. Auch wichtig: Die Bundestagsverwaltung will die Anwesenheitserfassung digitalisieren. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Was Firmen jetzt tun müssen, um ihre US-Zölle zurückzubekommen. Die USA beginnen mit der Rückerstattung von Trumps verfassungswidrigen Notstandszöllen – 166 Milliarden US-Dollar, 330 000 betroffene Importeure weltweit. Ab Montag soll das neue System CAPE die Auszahlungen abwickeln. Auch deutsche Unternehmen können ihre Ansprüche geltend machen. Allerdings: Die US-Regierung hat noch bis Juni Zeit, Berufung einzulegen. Zum Briefing