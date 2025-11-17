Im Haus Nr. 14 geben sie sich alle Mühe, den Gast aus Deutschland wichtig erscheinen zu lassen. Eine deutsche und eine chinesische Flagge stehen in der imposanten Säulenhalle, eingerahmt von zwei opulenten, lilafarbenen Orchideen-Bouquets. Im Konferenzsaal steht an jedem Platz ein eigenes Teeservice, rote Buntstifte für wichtige Notizen liegen parat. An langen Tischen sitzen sich die chinesische und die deutsche Delegation gegenüber. Eine Choreografie wie aus dem Lehrbuch.