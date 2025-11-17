Im Haus Nr. 14 geben sie sich alle Mühe, den Gast aus Deutschland wichtig erscheinen zu lassen. Eine deutsche und eine chinesische Flagge stehen in der imposanten Säulenhalle, eingerahmt von zwei opulenten, lilafarbenen Orchideen-Bouquets. Im Konferenzsaal steht an jedem Platz ein eigenes Teeservice, rote Buntstifte für wichtige Notizen liegen parat. An langen Tischen sitzen sich die chinesische und die deutsche Delegation gegenüber. Eine Choreografie wie aus dem Lehrbuch.
China-Besuch des BundesfinanzministersKlingbeil mahnt „verlässlichen Zugang zu Rohstoffen“ an
Lesezeit: 4 Min.
Finanzminister Lars Klingbeil schafft auf chinesischer Bühne eine Balance aus Freundlichkeit und Bestimmtheit. Er pocht auf fairen Zugang zu den Märkten, während Chinas Vizepremier He Lifeng zusagt, deutsche Sorgen ernst zu nehmen. Mehr aber auch nicht.
Von Georg Ismar, Peking
Wirtschaft:Das Geheimnis hinter Chinas Finanzsystem
Flughäfen, Schnellzüge, glitzernde Hochhäuser: China verfügt scheinbar über unbegrenzte Mittel für den Ausbau des eigenen Landes. Dahinter steckt ein Konstrukt, das Peking über Jahre perfektioniert hat – und das ziemlich riskant ist.
Lesen Sie mehr zum Thema