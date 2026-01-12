Es war eine ungewöhnliche Einladung. Der US-Finanzminister Scott Bessent hat zehn Kollegen nach Washington gerufen, für diplomatische Verhältnisse recht spontan. Der Amerikaner will darüber reden, wie man bei Seltenen Erden und ähnlichen Rohstoffen unabhängig von China werden könnte. Für Deutschland dabei: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Sein Ministerium ist im Kabinett eigentlich nicht mit Seltenen Erden und dem Welthandel befasst, aber als Vizekanzler sieht sich der SPD-Chef im Zweifel für alles zuständig.