Zu den Dingen, von denen Friedrich Merz keine Ahnung hat, so hat Lars Klingbeil in der Vergangenheit gerne gelästert, gehört das Regieren. Und er hatte ja nicht unrecht, der SPD -Vorsitzende, denn obwohl Merz seit mehr als drei Jahrzehnten zum politischen Inventar der Republik zählt, hat er in der Tat noch nie ein Ministerium, geschweige denn ein ganzes Land geführt. Man könnte auch sagen: Der zehnte deutsche Bundeskanzler ist ein blutiger Anfänger. Was sein künftiger Stellvertreter bei seinen Wahlkampflästereien allerdings geflissentlich verschwieg, war, dass es auch in der SPD einen Mann gibt, der es ganz nach oben geschafft hat, ohne seine Befähigung für höchste Regierungsämter jemals unter Beweis stellen zu müssen: Lars Klingbeil.

Dieser Lars Klingbeil also steht am Mittwochmittag im sonnenbeschienenen Innenhof des Berliner Detlev-Rohwedder-Hauses und lauscht den lobenden Worten des scheidenden Hausherrn Jörg Kukies. Mit seinen fast sieben Kilometern an Fluren und den mehr als 2000 Räumen weckt der steinerne Monumentalbau immer noch mehr Assoziationen an das Göring’sche Reichsluftfahrtministerium, das er einst war, als an einen modernen Verwaltungssitz. Und doch passt die schiere Wucht des Gebäudes zur Aufgabe, die nach dem missglückten Start der schwarz-roten Koalition auf Klingbeil zukommt: In einer Zeit leerer Staatskassen, konjunktureller Stürme und der Abstiegsängste einstiger deutscher Vorzeigeindustrien wird der oberste Sozialdemokrat des Landes Bundesfinanzminister – und angesichts seiner mangelnden Regierungserfahrung ist es erlaubt zu fragen: Kann der das?

Die logische Wahl für ihn wäre das Wehrressort gewesen

Klingbeil wuchs als Sohn eines einfachen Soldaten und einer Einzelhandelskauffrau im niedersächsischen Munster auf, er studierte an der Universität Hannover Politik, Soziologie und Geschichte und arbeitete nebenher im Wahlkreisbüro des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. 2005 zog er erstmals für die SPD in den Bundestag ein, wo er sich innerhalb der Fraktion einen Namen als Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker machte und Schritt für Schritt bis zum Parteichef nach oben arbeitete. Dass er sich jemals für Steuer- oder Haushaltspolitik interessiert hätte, ist hingegen nicht überliefert.

Die logische Wahl für ihn wäre also jetzt anstelle des Finanzministeriums das Wehrressort gewesen. Dass er sich dennoch entschied, den überaus beliebten Verteidigungsminister Boris Pistorius im Amt zu belassen und sich stattdessen selbst auf unbekanntes Terrain vorzuwagen, spricht für seinen Machtwillen wie zugleich für eine gute Nase, Stimmungen im Volk, aber auch das politische Gewicht der verschiedenen Bundesministerien richtig einordnen zu können. Damit sind zwei Voraussetzungen für einen Erfolg als oberster Kassenwart des Landes schon einmal gegeben.

Tatsächlich nämlich kommt es bei der Leitung einer großen Regierungsbehörde weniger auf detailliertes Fachwissen als auf die Fähigkeit an, Menschen führen, Interessen ausgleichen und Kompromisse schmieden zu können – Qualitäten also, die Klingbeil seit dreieinhalb Jahren auch als SPD-Vorsitzender regelmäßig beweisen muss. Auch Christian Lindner (FDP), der Finanzminister der verblichenen Ampelkoalition, hatte zu Beginn wenig Ahnung von Haushalts- oder gar Europapolitik, und sogar der oft gelobte, mittlerweile verstorbene Wolfgang Schäuble (CDU) bekannte bei seinem Amtsantritt im Jahr 2009, er sei als bisheriger Innenpolitiker ja eigentlich ein Neuling im Finanzgeschäft. Dass Fachkenntnis allein jedenfalls nicht ausreicht, wenn es zugleich an Führungsqualitäten mangelt, hat die SPD ja mit dem ausgeschiedenen Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerade erst bewiesen.

Das heißt umgekehrt natürlich nicht, dass es sich ein Finanzminister dauerhaft erlauben könnte, auf Fachwissen zu verzichten. Das würde ihn schon im eigenen, überaus selbstbewussten Haus desavouieren. „Klingbeil muss seinen Fachbeamten volles Vertrauen entgegenbringen, fähige Staatssekretäre berufen, auf den Rat kluger Berater hören und sich rasch einarbeiten“, sagt ein langjähriger Spitzenbeamter. „Und er muss ein politisches Gespür dafür entwickeln, was geht und was nicht geht, was er dem Koalitionspartner zumuten und der eigenen Partei abverlangen kann.“

Was geht und was nicht geht: Das allerdings ist eine heikle Sache, denn der neue Vizekanzler wird rasch feststellen, dass vieles, was sich insbesondere seine SPD offen oder heimlich wünscht, schlicht nicht finanzierbar ist. Entsprechend groß wird die Enttäuschung in den eigenen Reihen sein – und dummerweise ist da niemand, den der Parteivorsitzende zum Sündenbock machen kann: Denn zeigt der SPD-Chef auf den Finanzminister, zeigt Klingbeil auf Klingbeil. Der Mann mit dem Doppelhut wird also erhebliche diplomatische Künste entwickeln müssen.

Schon jetzt nämlich klafft in der Finanzplanung des Ministeriums bis zum Jahr 2029 eine dreistellige Milliardenlücke, von der noch niemand weiß, wie sie geschlossen werden soll. Zwar nahm der Bund von Januar bis März trotz lahmender Konjunktur überraschend zehn Milliarden Euro mehr an Steuern ein als im selben Vorjahreszeitraum. Ob dieser Trend anhalten wird, ist aber mehr als fraglich.

Auch die Lockerung der Schuldenbremse für Militärausgaben und die Schaffung eines 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens zur Modernisierung von Brücken, Schienenwegen und Digitalnetzen lindern die Haushaltsnöte ein wenig, da einige Posten nun über zusätzliche Kredite statt über Steuereinnahmen finanziert werden können. Das ändert jedoch nichts an den vielfältigen „Verkarstungen“ und „Versteinerungen“, die Klingbeils Parteifreund und Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgänger Peer Steinbrück schon vor anderthalb Jahrzehnten beklagt hatte: Die Kosten der Rente steigen und steigen, der klimagerechte Umbau des Landes wird hohe Milliardenbeträge verschlingen, die Zins-, Pensions- und Beihilfelasten nehmen immer mehr Raum im Bundeshaushalt ein. Nur etwa zehn Prozent der Gesamtausgaben von rund 480 Milliarden Euro sind überhaupt frei verfügbar, wobei auch diese Gelder auf Jahre hinaus verplant sind.

Der größte Schock dürfte der erste Blick auf den Terminkalender sein

Hinzu kommt, dass Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen haben, die Steuern für Unternehmen und Bürger zu senken, ohne zugleich an anderer Stelle die Belastungen zu erhöhen. Den Gesetzentwurf für diesen kaum zu schaffenden Spagat werden Klingbeil und seine Beamte liefern müssen. Das Gleiche gilt für weitere Bausteine jener „Wirtschaftswende“, die Kanzler Merz anstrebt.

Der größte Schock aber, da sind sich altgediente Ministeriumsmitarbeiter einig, wird den Vater eines kleinen Sohnes ereilen, wenn er erstmals seinen dienstlichen Terminkalender vorgelegt bekommt. Von „Freizeit“ nämlich wird darin kaum die Rede sein, und auch die Zahl der Tage, die man gar nicht in Berlin, sondern irgendwo in der weiten Welt verbringt, hat noch jeder Neu-Finanzminister brutal unterschätzt. In Brüssel etwa wird Klingbeil so oft sein, dass es sich beinahe lohnen könnte, dort eine Zweit- oder Drittwohnung anzumieten. Hinzu kommen die regelmäßigen Treffen der G 7, der G 20, des Internationalen Währungsfonds und anderer internationaler Gremien, die oft in anderen Erdteilen und Zeitzonen stattfinden.

Immerhin: Das nötige Rüstzeug auch für die internationale Bühne hat er. Anhänger wie Gegner, die man fragt, bescheinigen Klingbeil etwa eine rasche Auffassungsgabe. Und noch etwas beherrscht er, was wichtig ist, um vor allem von den Amerikanern ernst genommen zu werden: Er spricht gut Englisch. Damit hat er manch regierungserfahrenem Vorgänger schon einiges voraus.