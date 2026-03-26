Viel besser hätte die Sache kaum laufen können für Lars Klingbeil. Von einem „Schröder-Moment“ war nach der wirtschaftspolitischen Grundsatzrede des Vizekanzlers bei einer Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung in ersten Kommentaren die Rede, von einer „Agenda 2026“, vom „Reformator Klingbeil“. So viele positive Schlagworte hat der arg gebeutelte SPD-Chef wohl schon seit Ewigkeiten nicht mehr über sich lesen dürfen.