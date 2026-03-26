Viel besser hätte die Sache kaum laufen können für Lars Klingbeil. Von einem „Schröder-Moment“ war nach der wirtschaftspolitischen Grundsatzrede des Vizekanzlers bei einer Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung in ersten Kommentaren die Rede, von einer „Agenda 2026“, vom „Reformator Klingbeil“. So viele positive Schlagworte hat der arg gebeutelte SPD-Chef wohl schon seit Ewigkeiten nicht mehr über sich lesen dürfen.
KoalitionspläneWie Klingbeil Deutschland modernisieren will
Lesezeit: 4 Min.
Ehegattensplitting, Rente, Mehrwertsteuer: Der Vizekanzler hat in seiner Grundsatzrede eine Reformagenda skizziert, die Land und Wirtschaft wieder in Schwung bringen soll. Nicht alles dürfte dem Koalitionspartner gefallen.
Von Bastian Brinkmann, Claus Hulverscheidt und Roland Preuß, Berlin
Klingbeils Reformplan:Entweder die Partei folgt ihm, oder sie sägt ihn ab
Als Parteivorsitzender angezählt, als Vizekanzler getrieben von Krisen und Reformstau: Mit einer Modernisierungsrede skizziert Lars Klingbeil seinen Plan für Deutschland. Es ist auch ein Appell an die SPD.
Lesen Sie mehr zum Thema