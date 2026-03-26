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KoalitionspläneWie Klingbeil Deutschland modernisieren will

Lesezeit: 4 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) möchte, dass mehr Menschen in Vollzeit arbeiten – doch es gibt auch Haken bei seiner Agenda.
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) möchte, dass mehr Menschen in Vollzeit arbeiten – doch es gibt auch Haken bei seiner Agenda. Kay Nietfeld/dpa

Ehegattensplitting, Rente, Mehrwertsteuer: Der Vizekanzler hat in seiner Grundsatzrede eine Reformagenda skizziert, die Land und Wirtschaft wieder in Schwung bringen soll. Nicht alles dürfte dem Koalitionspartner gefallen.

Von Bastian Brinkmann, Claus Hulverscheidt und Roland Preuß, Berlin

Viel besser hätte die Sache kaum laufen können für Lars Klingbeil. Von einem „Schröder-Moment“ war nach der wirtschaftspolitischen Grundsatzrede des Vizekanzlers bei einer Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung in ersten Kommentaren die Rede, von einer „Agenda 2026“, vom „Reformator Klingbeil“. So viele positive Schlagworte hat der arg gebeutelte SPD-Chef wohl schon seit Ewigkeiten nicht mehr über sich lesen dürfen.

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Als Parteivorsitzender angezählt, als Vizekanzler getrieben von Krisen und Reformstau: Mit einer Modernisierungsrede skizziert Lars Klingbeil seinen Plan für Deutschland. Es ist auch ein Appell an die SPD.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt und Georg Ismar

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