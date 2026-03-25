Zum Hauptinhalt springen

Klingbeils ReformplanEntweder die Partei folgt ihm, oder sie sägt ihn ab

Lesezeit: 4 Min.

Modernisieren ohne neue Schulden: Lars Klingbeil am Mittwoch bei seiner Grundsatzrede.
Modernisieren ohne neue Schulden: Lars Klingbeil am Mittwoch bei seiner Grundsatzrede. Bernd von Jutrczenka/dpa

Als Parteivorsitzender angezählt, als Vizekanzler getrieben von Krisen und Reformstau: Mit einer Modernisierungsrede skizziert Lars Klingbeil seinen Plan für Deutschland. Es ist auch ein Appell an die SPD.

Von Claus Hulverscheidt und Georg Ismar, Berlin

Als Lars Klingbeil vor einiger Zeit gefragt wurde, ob er bei einer Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung nicht einmal seine ganz persönlichen Ideen für ein modernes Deutschland erläutern wolle, stand er vor einer schweren Entscheidung. Die Frage, die er sich stellte, war nicht, ob er diese Grundsatzrede halten würde. Die Frage war: Wer würde sie halten?

Zur SZ-Startseite

MeinungSPD
:Keine Personaldebatte ist auch keine Lösung

SZ PlusKommentar von Vivien Timmler
Portrait undefined Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite