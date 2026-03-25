Als Lars Klingbeil vor einiger Zeit gefragt wurde, ob er bei einer Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung nicht einmal seine ganz persönlichen Ideen für ein modernes Deutschland erläutern wolle, stand er vor einer schweren Entscheidung. Die Frage, die er sich stellte, war nicht, ob er diese Grundsatzrede halten würde. Die Frage war: Wer würde sie halten?
Klingbeils ReformplanEntweder die Partei folgt ihm, oder sie sägt ihn ab
Lesezeit: 4 Min.
Als Parteivorsitzender angezählt, als Vizekanzler getrieben von Krisen und Reformstau: Mit einer Modernisierungsrede skizziert Lars Klingbeil seinen Plan für Deutschland. Es ist auch ein Appell an die SPD.
Von Claus Hulverscheidt und Georg Ismar, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema