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SPDKlingbeils deutliche Warnung an den Kanzler

Lesezeit: 4 Min.

„Hinter all diesen Ämtern stehen am Ende Menschen“: Lars Klingbeil (vorne) muss die SPD jetzt erst einmal allein führen. Eine Nachfolgerin für Bärbel Bas (hinten) ist noch nicht in Sicht.
„Hinter all diesen Ämtern stehen am Ende Menschen“: Lars Klingbeil (vorne) muss die SPD jetzt erst einmal allein führen. Eine Nachfolgerin für Bärbel Bas (hinten) ist noch nicht in Sicht.
Florian Gaertner/IMAGO

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas will ein sichtbar angefasster Lars Klingbeil die gesamte Parteiführung neu wählen lassen. Er kritisiert die Union und warnt vor dem „Playbook der Rechten“.

Von Georg Ismar, Berlin

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Lars Klingbeil hat bis zuletzt an dem Manuskript gearbeitet, es sind mehrere Seiten Papier, mit handschriftlichen Markierungen. Er sortiert die Zettel noch einmal am Pult. Es ist ein Tag, der auch die Gnadenlosigkeit des politischen Geschäfts zum Thema macht.

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