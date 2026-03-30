Es waren Zahlen, die Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gar nicht gefallen haben. 86 Prozent des bisher aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ausgegebenen Geldes würden nicht für das verwendet, wofür sie bestimmt seien, konstatierte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vor zwei Wochen. Die Wirtschaftsforscher vom Ifo-Institut kamen sogar auf eine Quote von 95 Prozent. Der Großteil der Mittel, so der Vorwurf, werde für das Stopfen von Haushaltslöchern ausgegeben statt für zusätzliche Investitionen.