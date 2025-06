Von Claus Hulverscheidt und Vivien Timmler, Berlin

So langsam reicht es Paula Piechotta. Die Haushaltspolitikerin der Grünen sitzt in einer ruhigen Ecke des Reichstagsgebäudes, sie selbst aber ist alles andere als ruhig. Piechotta wirkt angriffslustig. Was Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) da gerade mache, sei wirklich „eine große Dreistigkeit“. Statt wie versprochen zusätzliche Milliarden in Brücken, Schienen und Schulen zu investieren, nutze er Gelder aus dem neuen Sondervermögen Infrastruktur, um Löcher im Haushalt zu stopfen. „Er rechnet sich seinen Haushalt schön“, sagt Piechotta der SZ, und hoffe, dass keiner hinschaue. Das jedoch werde nicht passieren. „Wir werden da am Mittwoch hart reingehen.“