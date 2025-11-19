Vielleicht ist es dieser Hunger, immer lernen zu wollen, der ganz gut veranschaulicht, warum China da steht, wo es heute steht. Bei seinem vorherigen Besuch traf sich Lars Klingbeil hier 2023 mit Wang Huning, dem Chefideologen der Kommunistischen Partei. Er fragte, was Klingbeil so lese. Der nannte das Werk „Die Gesellschaft der Singularitäten“ des Soziologen Andreas Reckwitz, eine Analyse der tiefen Probleme heutiger westlicher Gesellschaften. Klingbeil schickte es dem Chinesen später zu. Und als er nun in der Großen Halle des Volkes in Peking Wang Huning erneut trifft, bringt dieser das Reckwitz-Buch mit. Übersetzt auf Mandarin.