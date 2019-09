Schon klar, wir werden damit nicht die Welt retten. Aber wir wollen zumindest damit anfangen. Wenn Sie mitmachen, mitdenken, mitdiskutieren wollen, dann kommen Sie zu unseren Diskussionsveranstaltungen nach München und Erfurt. Im Zentrum der Werkstatt Demokratie, einem Diskursprojekt von SZ und Nemetschek Stiftung, steht diesmal die Frage: Klimakrise - wie retten wir die Zukunft? Darüber und über Ideen sowie mögliche Lösungsansätze, die die SZ-Redaktion derzeit recherchiert, wollen wir mit Ihnen diskutieren.

Vor zwei Wochen haben wir SZ-Leserinnen und -Leser gefragt, worum es in der Werkstatt Demokratie gehen soll. Die große Mehrheit der mehr als 4400 Stimmen entfiel auf das Thema Klimakrise. Nach der Themenwoche vom 14. bis 18. Oktober, in der die Ergebnisse unserer derzeit laufenden Recherche in der Süddeutschen Zeitung und auf SZ.de veröffentlicht werden und es auch online Mitmach-Aktionen geben wird, laden wir gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Diskussions-Workshops ein.

Am Freitag, 18. Oktober, debattieren wir in München und am Samstag, 19. Oktober, treffen wir uns in Erfurt. Ganz im Sinne des konstruktiv angelegten Projekts geht es auch an diesen Tagen darum, über die Problembeschreibung hinaus Ideen zu entwickeln, wie man der Krise (noch) begegnen kann. Wir freuen uns, wenn Sie bei einer unserer beiden kostenlosen Veranstaltungen dabei sind. Verbindlich anmelden können Sie sich mit dem Formular hier. Beantworten Sie kurz die Fragen, wenn Sie an diesem Wochenende Zeit haben, und wir melden uns mit näheren Informationen zu Anreise und Ablauf.

In der Werkstatt Demokratie wollen wir eine möglichst vielstimmige Diskussion - und laden deswegen möglichst Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen und Hintergründen ein. Deswegen fragen wir Sie vorab nach ein paar Eckdaten. Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, werden diese gemäß einer ausgewogenen Mischung vergeben - nicht danach, wer am schnellsten war.

Von unserer Event-Abteilung erfahren Sie im Anschluss sobald wie möglich, ob Sie dabei sind oder noch auf der Warteliste stehen. Und dann freuen wir uns, Sie am 18. oder 19. Oktober in München oder Erfurt zu sehen - und vielleicht auch noch danach, wenn Sie mit uns und den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterreden, weiterdiskutieren, sich vernetzen wollen.

Digital dabei sein

Sie haben zu diesen Terminen keine Zeit oder wohnen zu weit weg? Dann diskutieren Sie mit uns im Netz. Auch die Diskussionsergebnisse und Ideen aus unseren Online-Angeboten während der Themenwoche zur Klimakrise fließen in das Projekt ein und werden auf einer Abschlussseite wie dieser festgehalten.

Auf unserer Projektseite zur Werkstatt Demokratie halten wir Sie kontinuierlich über neue Entwicklungen auf dem Laufenden. Wenn Sie Neuigkeiten aus der Werkstatt Demokratie direkt aufs Handy oder in Ihr Postfach bekommen oder uns Feedback geben möchten, können Sie zum WhatsApp-Kanal der Werkstatt Demokratie dazustoßen oder Sie mailen uns (mit einem kurzen zusätzlichen Hinweis, wenn Sie in unseren - anonymen - Verteiler aufgenommen werden möchten). Oder Sie folgen uns auf Twitter (@SZ_Demokratie) - oder werden Mitglied in unserer Facebook-Gruppe.

Warum das alles? Weil wir mit Ihnen reden, diskutieren, streiten wollen - und Ihnen Raum und Gelegenheit geben wollen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise haben sowie andere Vorstellungen und Ideen mitbringen. Wir wollen aber beim miteinander Reden und Streiten nicht aufhören, sondern übers Diskutieren online und in den Workshops gemeinsam zu Lösungsansätzen kommen - für eine bessere Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.