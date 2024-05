Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat den pazifischen Inselstaaten anhaltende Unterstützung im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels zugesichert. "Die Klimakrise spült den Menschen hier buchstäblich den Boden unter den Füßen weg", sagte die Grünenpolitikerin am Montag im 16 000 Kilometer von Deutschland entfernten Fidschi, wo vor ihr noch nie ein deutscher Außenminister war. "Wir lassen die Region nicht allein mit der größten Sicherheitsherausforderung dieses Jahrhunderts, der Klimakrise", so Baerbock. Fidschi gehört zu den 14 Inselstaaten des Südpazifiks, die einen geringen Anteil am weltweiten Ausstoß klimaschädlicher Gase haben, aber von der Erderwärmung teilweise in ihrer Existenz bedroht sind.