Plötzlich sollen die Älteren einsehen, dass ihre Lebensweise den Klimawandel befördert hat. Die Chefin der „Omas for Future“ erklärt, wie sie Seniorinnen modernen Umweltschutz nahebringt – und warum man von der Schuldfrage wegkommen muss.

Cordula Weimann, 67, hat den Nachmittag mit ihrem fünfjährigen Enkel verbracht, sie haben im Garten gebuddelt und eine Schnecke mit großem Gehäuse mit Salat versorgt. Einmal in der Woche kümmert sich Weimann um ihren Nachwuchs. Ansonsten will sie Zukunft für alle Kinder und Enkel in diesem Land gestalten: Sie ist Gründerin und Vorsitzende der „Omas for Future“, einem Ableger der Klimabewegung. Die „Omas“ sind zuletzt stark gewachsen, ganz gegen den Trend. Nun mussten sich auch ihre Mitglieder wieder einmal auf eine außergewöhnliche Hitzewelle vorbereiten.