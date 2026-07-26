Hitze, Dürre und Hagel werden für Landwirte zur Bedrohung. Doch nur wenige fordern mehr Klimaschutz, einige sogar das Gegenteil. Wie passt das zusammen?

Im Dorf von Lucia Heigl gibt es eine offizielle Niederschlagsstation, sie muss sich deshalb nicht auf ihr Bauchgefühl verlassen. Sie ruft die Daten ab: Seit 1. Januar sind in Miltach-Oberndorf, Landkreis Cham in der Oberpfalz, 262 Millimeter Regen gefallen. Das sind nur 36,9 Prozent der Menge, die hier im langjährigen Mittel normal ist. „Es ist ein sehr krasses Dürrejahr“, sagt Heigl. Für sie und ihre Familie hat das direkte Folgen.