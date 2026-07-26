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WetterextremeBauern spüren Folgen des Klimawandels – und wollen billigen Diesel

Lesezeit: 4 Min.

Der Bauernverband rechnet mit schlechten Erträgen: Eine Erntemaschine fährt Mitte Juli über ein Feld mit Futtererbsen in Sachsen.
Der Bauernverband rechnet mit schlechten Erträgen: Eine Erntemaschine fährt Mitte Juli über ein Feld mit Futtererbsen in Sachsen. Sebastian Kahnert/dpa

Hitze, Dürre und Hagel werden für Landwirte zur Bedrohung. Doch nur wenige fordern mehr Klimaschutz, einige sogar das Gegenteil. Wie passt das zusammen?

Von Thomas Hummel

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Im Dorf von Lucia Heigl gibt es eine offizielle Niederschlagsstation, sie muss sich deshalb nicht auf ihr Bauchgefühl verlassen. Sie ruft die Daten ab: Seit 1. Januar sind in Miltach-Oberndorf, Landkreis Cham in der Oberpfalz, 262 Millimeter Regen gefallen. Das sind nur 36,9 Prozent der Menge, die hier im langjährigen Mittel normal ist. „Es ist ein sehr krasses Dürrejahr“, sagt Heigl. Für sie und ihre Familie hat das direkte Folgen.

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80 Prozent Ökostrom, Millionen neue Elektroautos, klimaneutral bis 2045 – ehrgeizige Ziele setzen die Bundesregierungen schon lange. Aber wie steht Deutschland in der Praxis da? Die Zahlen zeigen: gar nicht so übel.

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