Die Folgen des Klimawandels können Dörfer überschwemmen, wie hier 2021 in Altenahr-Kreuzberg, aber auch Produktionsmöglichkeiten und Lieferketten gefährden.

In einer Studie gehen Experten bis 2050 von Schäden in Höhe von 280 bis 900 Milliarden Euro aus. Und sie mahnen: Nicht alle Folgen lassen sich in volkswirtschaftlichen Kosten messen.

Der Klimawandel könnte allein in Deutschland Schäden von bis zu 900 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 verursachen. Dies ist das Ergebnis einer vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragten und in Berlin vorgestellten Studie.

Die Autoren der Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und der Prognos AG haben für die Kosten verschiedene Szenarien berechnet. Je nach Ausmaß der Erderwärmung rechnen sie zwischen 2022 und 2050 mit volkswirtschaftlichen Schäden in Höhe von 280 bis 900 Milliarden Euro.

900 Milliarden Euro entsprechen in etwa zwei kompletten Bundeshaushalten, der von Finanzminister Christian Lindner (FDP) verantwortete Etat beträgt in diesem Jahr etwa 475 Milliarden Euro. Die Ergebnisse sind nicht als Vorhersage zu verstehen, sondern sollen einen Eindruck vermitteln, was unter bestimmten Annahmen passieren könnte.

Fokus der Studie sind die volkswirtschaftlichen Folgekosten, die über den reinen Wiederaufbau nach direkten klimawandelbedingten Schäden wie Fluten hinausgehen. In ihren Szenarien berücksichtigten die Autoren beispielsweise auch zusätzliche Belastungen durch eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten oder unterbrochene Lieferketten. Dem Bundesumweltministerium zufolge hat allein die Flut im Ahrtal im Sommer 2021 Folgekosten in Höhe von etwa 40 Milliarden Euro verursacht.

Die Folgen könnten noch höher sein

Nach den Modellen werden sich die durchschnittlichen jährlichen Kosten der Extremereignisse wie Hitze und Hochwasser der vergangenen 20 Jahre bis 2050 jährlich um das Anderthalb- bis Fünffache erhöhen. Die Wirtschaft würde damit selbst im günstigsten Szenario schrumpfen, falls keine Vorkehrungen zur Anpassung an die Erderwärmung getroffen werden. Anpassungsmaßnahmen wie etwa mehr Grün in Städten könnten demnach die rein ökonomischen Kosten, gemessen als Verlust in der Wirtschaftsleistung, um 60 bis 100 Prozent reduzieren.

Die ermittelten Werte stellen nach Darstellung der Autoren Untergrenzen dar, da sich nicht alle Folgen des Klimawandels in Kosten messen und im Modell darstellen lassen. Hinzu kommen beispielsweise der Verlust von Lebensqualität und Artenvielfalt sowie Todesfälle. "Es ist also damit zu rechnen, dass die Kosten des Klimawandels noch wesentlich höher ausfallen können, als durch die Szenarien im Modellzusammenhang ermittelt", heißt es in der Untersuchung.

"Die Klimaveränderungen haben schon heute schwere ökonomische Folgen, die massiv anwachsen können", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Grüne) dem Handelsblatt. "Jeder in den Klimaschutz investierte Euro verringert die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Extremwetterereignisse künftig entstehen können."