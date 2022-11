Von Thomas Hummel, Scharm el-Scheich

Wenn sich die Gäste bei der Weltklimakonferenz in Scharm el-Scheich unter freiem Himmel unterhalten wollen, müssen sie sich beeilen. Alle paar Minuten geht ein Flugzeug über dem Gelände des International Convention Centre dröhnend in den Landeanflug und unterbricht das Gespräch. So ging das anfangs fast durchgehend Tag und Nacht. Schließlich müssen die mehr als 44 000 registrierten Gäste irgendwie ankommen.