Der Kampf gegen den Klimawandel wird längst vor den Gerichtshöfen dieser Welt geführt, auch deshalb, weil Recht eben dazu da ist, den Schwachen Schutz zu bieten vor der Übermacht der Starken. An diesem Mittwoch hat Vanuatu, ein winziger Inselstaat im Südpazifik, einen bemerkenswerten Erfolg vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag erzielt. In einem Rechtsgutachten formulierte das Weltgericht aus den Niederlanden einen Pflichtenkatalog für die Staatengemeinschaft – einen juristischen Auftrag, den Klimawandel endlich aufzuhalten, wenn man so will. Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Paris-Abkommen sei völkerrechtlich verbindlich, befand der IGH. Und die Mittel, um es einzuhalten, stünden keineswegs im Belieben der Staaten, sondern müssten tauglich sein, das Ziel zu erreichen.