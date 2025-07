Er will seine Welt retten

Der Inselbewohner und Klimaminister hat den Erfolg des Pazifikstaats Vanuatu vor dem Internationalen Gerichtshof erkämpft.

Von Thomas Hahn

Die Starken sind immer die anderen. So ist das, wenn man aus einer kleinen Pazifikinselnation kommt. Ralph Regenvanu aus Port Vila in Vanuatu kann damit leben. Wer in den blauen Weiten Ozeaniens groß geworden ist, weiß den Frieden der entlegenen Natur zu schätzen und beneidet die Hektiker aus den großen Ländern nicht. Nur im Kampf gegen den Klimawandel wäre Ralph Regenwanu, 54, auch gerne stark. Zum einen, weil er Vanuatus Klimaschutzminister ist und dieser Kampf um Hilfe von den großen Ländern zu seinem Job gehört. Vor allem aber, weil er als Pazifikmensch selbst erlebt, welche Folgen der steigende Meeresspiegel und das veränderte Wetter für seine Heimatregion haben.