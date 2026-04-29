Der Demonstrationszug durch Halle an der Saale kommt wieder an ihrem Ausgangspunkt am Steintor an, da hüpft Zoey-Mia Günther auf das kleine Podium und ruft ins Mikrofon: „Das war saugeil, oder?“ Sie strahlt, die Menschen vor ihr jubeln und klatschen. „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Die 16-jährige Zoey moderiert zusammen mit Raphaela „Raphi“ Bastille, 17, die beiden führen durchs Programm, mit jugendlichem Enthusiasmus und Unbekümmertheit. Diese Fridays-for-Future-Demo fühlt sich an wie damals, 2019. Nur diesmal mit, nun ja, weniger Leuten.