Der Demonstrationszug durch Halle an der Saale kommt wieder an ihrem Ausgangspunkt am Steintor an, da hüpft Zoey-Mia Günther auf das kleine Podium und ruft ins Mikrofon: „Das war saugeil, oder?“ Sie strahlt, die Menschen vor ihr jubeln und klatschen. „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Die 16-jährige Zoey moderiert zusammen mit Raphaela „Raphi“ Bastille, 17, die beiden führen durchs Programm, mit jugendlichem Enthusiasmus und Unbekümmertheit. Diese Fridays-for-Future-Demo fühlt sich an wie damals, 2019. Nur diesmal mit, nun ja, weniger Leuten.
Fridays for FutureKlimawandel? Puh, schwierig
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Obwohl die Temperaturen weltweit steigen, spielt die Klimabewegung kaum noch eine Rolle. Aber sie ist noch da, organisiert weiterhin landesweit Proteste. Und jetzt hilft ihr vielleicht ein neues Feindbild.
Von Thomas Hummel, Halle/Saale
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