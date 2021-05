Von Kathrin Werner

Die jungen Fische hüpfen fröhlich im Wasser umher. Sie wissen es ja nicht besser. Sie kennen es ja nicht anders. Die knapp zehn Zentimeter langen, silbrig glänzenden Babylachse haben gerade eine lange Reise hinter sich. Eine Reise im Lastwagen. Nach einer stundenlangen Fahrt in den großen Tanks sind sie nun frei und dürfen ins große weite Meer davonschwimmen.

Normalerweise setzen die Fischzüchter in der Mitte Kaliforniens ihre Sälmlinge in dieser Jahreszeit in Flüsse, nicht in Tanklaster. Millionen schwimmen dann selbst bis zum kühlen Pazifik. Doch die Zeiten sind nicht normal. Kalifornien erlebt gerade eine große Dürre. Es hat schon lange nicht mehr genug geregnet und vor allem viel zu wenig geschneit. Kalifornien braucht die Schneeschmelze im Frühjahr, damit sich Bäche und Stauseen wieder auffüllen.

Doch Dürren kommen in den vergangenen Jahren immer öfter vor, schuld ist der Klimawandel. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat nach den extrem trockenen und warmen Monaten April und Mai gerade den Dürre-Notstand in 41 von 58 Bezirken des Westküstenstaats ausgerufen. Die Flüsse sind zu flach und zu warm. Im American River zum Beispiel fließt nicht einmal ein Drittel so viel Wasser wie in durchschnittlichen Jahren.

146 Lastwagen legen gut 50 000 Kilometer zurück

Die Babyfische mögen das nicht. Zu viele würden die gefährliche Reise die Flüsse hinab bis zum Pazifik nicht überleben. Fast 17 Millionen junge Lachse will Kaliforniens Department of Fish and Wildlife in diesem Jahr deshalb von vier verschiedenen Zuchtbetrieben im Landesinneren im Laster zu den Buchten von San Francisco, San Pablo, Half Moon und Monterey bringen. 146 Lastwagen legen zwischen Mitte April und Anfang Juni gut 50 000 Kilometer zurück. Eine so große Babylachs-Rettungsaktion war seit der großen Dürre 2014 nicht mehr nötig.

Die Lachse haben es ohnehin nicht leicht in Kalifornien. Manche Arten sind sogar vom Aussterben bedroht, auch weil ihnen große Dämme und Stauseen im Weg stehen zu den kälteren Gewässern. Normalerweise wandern sie von ihren Brutstätten ins Meer und wieder zurück, doch das staatliche Wassermanagement macht das immer schwerer.

Kalifornien rationiert Wasser streng. Die Verteilung der Wassermengen ist eine komplexe Abwägung zwischen den Interessen der verschiedenen Zweige der Landwirtschaft, den vielen Menschen, die duschen und ihren Rasen sprengen wollen, und der Natur. Es geht um sehr viel Geld.

In Kalifornien wachsen 80 Prozent der Mandeln der Welt, dazu noch ein Drittel des Gemüses und zwei Drittel des Obsts der Vereinigten Staaten. Allein mit Mandeln nahmen die Bauern des Bundesstaates im Jahr 2019 mehr als sechs Milliarden Dollar ein, mit Erdbeeren waren es 2,2 Milliarden Dollar. Und all die Pflanzen haben Durst. Fischer dagegen wollen, dass die Behörden mehr Wasser die Flüsse hinunterfließen lassen, damit es den Fischen besser geht. Auch sie argumentieren mit Geld. Allein kommerziell und als Hobby gefangener Lachs bringt Kalifornien jährlich mehr als 900 Millionen Dollar an Einnahmen. Da lohnen sich auch Lasterfahrten für fröhlich hüpfende Babyfische.