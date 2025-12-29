In einer klimatisch sich verändernden Welt ist Deutschland im ausgehenden Jahr glimpflich davongekommen. „Wir rechnen aktuell mit Schäden in Höhe von 2,6 Milliarden Euro durch Naturgefahren. Das sind rund drei Milliarden Euro weniger als im Jahr 2024“, berichtete Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) an diesem Dienstag. Am langfristigen Trend ändere das allerdings nichts. „Dass es in diesem Jahr weniger Schäden gab, ist Glückssache. Insgesamt nehmen die klimawandelbedingten Extremwetterereignisse zu.“