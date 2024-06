Bevor nun die Landwirte bald wieder Autobahnauffahrten blockieren und hupend mit ihren Traktoren durch die Städte dröhnen, die Nachfrage beim Verband: Was ist so schlimm an dem Plan, einen Teil der Natur – in diesem Fall etwa 20 Prozent – wieder in einen Zustand zu versetzen, den man natürlich nennen kann? „Deutschland ist eine Kulturlandschaft und keine Wildnis“, erklärt ein Verbandssprecher der SZ. Die Wiederherstellung historischer Zustände sei daher in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland weder umsetzbar noch für den Naturschutz sinnvoll. Außerdem, so der Sprecher, werde das Gesetz „die Konkurrenz um die Fläche weiter verschärfen und die Bewirtschaftung der Flächen weiter einschränken“. Die Bauern befürchten, dass mehr Naturschutz bei ihnen zu weniger Einnahmen führt.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht

Der Konflikt offenbart ein Dilemma, das sich absehbar verschärfen wird. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur dient den Zielen des Grünen Deals der EU, es soll einerseits das Artensterben aufhalten. Andererseits dazu beitragen, dass Natur und Mensch besser mit den Folgen der Erderwärmung umgehen können. Das Thema „Klimaanpassung“, und wer hier welche Verantwortung trägt, ist nach den extremen Hochwassern Anfang des Jahres in Norddeutschland, im Mai im Saarland und Anfang Juni in Baden-Württemberg und Bayern wieder hochaktuell.

Denn eine Trendwende beim Klima ist nicht in Sicht. Der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas ist weltweit wieder gestiegen, wie die Denkfabrik Energy Institute in London berichtet. Die dabei entstehenden Kohlendioxidemissionen dürften für das Jahr 2023 entsprechend ein Rekordniveau erreichen, genauso wie die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre. Damit ist klar: Die Erde erwärmt sich weiter, die Folgen verschärfen sich. Beispiele dafür sind längere und stärkere Hitzewellen wie derzeit in Südosteuropa, Indien, USA, Saudi-Arabien oder extremer Starkregen mit Überflutungen wie zuletzt in China – und eben in Deutschland. Nicht einmal die Klimawandel-Skeptiker bestreiten, dass sich die Menschheit an die neuen Begebenheiten so gut es geht anpassen muss. Doch wie? Und wer zahlt die Rechnung?

Detailansicht öffnen Im Juni standen in Bayern (hier ein Wohngebiet in Offingen) ganze Landstriche nach schweren Regenfällen unter Wasser. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Nichts tun kostet jedenfalls sehr viel Geld. Eine Studie im Auftrag der Bundesregierung kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass in den Jahren 2000 bis 2021 durch die Folgen des Klimawandels ein Schaden von mindestens 145 Milliarden Euro entstand. Für die Jahre bis 2050 prognostizierten die Autoren Kosten zwischen 280 und 900 Milliarden Euro, je nachdem wie die Erwärmung fortschreitet.

Bei einem Hochwasser trifft es ganz am Ende die Hausbesitzer, bei denen das schlammige, oft mit Heizöl kontaminierte Wasser in die Keller und Wohnzimmer oder in die Werkstätten und Büros läuft. Politikerinnen und Politiker kommen dann in Gummistiefeln zu Besuch und versprechen Hilfe in Millionenhöhe aus dem Steuertopf für den Wiederaufbau. Bei der Ahrtal-Katastrophe 2021 waren das 30 Milliarden Euro.

SZ Plus Elektromobilität : „Ich will mit den Scheißdingern nichts zu tun haben“ Kaum eine Debatte wird so emotional geführt wie die um die Zukunft des Autos. Die ist elektrisch, aber sie soll bitte noch ein bisschen warten. Über ein Land zwischen Trennungsschmerz und Reichweitenangst. Von Tobias Bug, Christina Kunkel, Vivien Timmler

Die Regierungen der Bundesländer haben das Gefühl, dass die Gesellschaft nicht ewig für Schäden der Hausbesitzer aufkommen will und sollte und fordern deshalb eine Pflichtversicherung. Bislang verfügt nur etwas mehr als die Hälfte aller Gebäude in Deutschland über die nötige Elementarschadenversicherung. Doch die FDP und ihr Justizminister Marco Buschmann sind dagegen. Sie wollen lediglich den Druck erhöhen, aber keinen Versicherungszwang. Beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz vergangene Woche kam es in der Frage der Elementarschadenversicherung zu keiner Einigung.

Gegen eine Pflicht sind auch die Versicherer selbst. Sie fürchten, neben den hohen Kosten, zu wenig Vorsicht bei allen Beteiligten, wenn am Ende ohnehin eine Versicherung für den Schaden aufkommen muss. Selbst jetzt werden noch Bauplätze zu nah am Wasser ausgewiesen. Kürzlich beklagte Anja-Käfer-Rohrbach, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), bei einem Ortstermin im Ahrtal: „Wie viele andere Orte in Deutschland ist das Tal heute immer noch wenig geschützt. In vielen Regionen in Deutschland liegen Extremwetter-Katastrophen auf Wiedervorlage.“ Die Versicherer fordern mehr Vorsorge.

Kommt ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten?

Auch das kostet Geld. Etwa für den Bau von Flutpoldern, Regenrückhaltebecken, Deichen. Bislang fällt das in den Bereich der Bundesländer, doch die regen bereits an, diese Kosten als Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen zu begreifen. Dazu müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden. Die Klima-Allianz Deutschland, ein Bündnis aus Verbänden, Unternehmen und Gewerkschaften, brachte deshalb ins Spiel, den Kommunen zur Finanzierung einen höheren Teil der Umsatzsteuereinnahmen zu überweisen.

Doch zur Klimaanpassung gehören auch Maßnahmen, die nichts kosten, aber vor Ort unpopulär sein können. Die Versicherer plädieren zum Beispiel für einen Baustopp in Überschwemmungsgebieten oder eine Entsiegelung von Flächen. In der Realität passiert das Gegenteil, zum Beispiel in Bayern: Nach Zahlen des Landesamts für Statistik wurden 2022 pro Tag etwa zwölf Hektar Fläche verbraucht, für neue Bebauung, Straßen, Sportanlagen. Doch wo versiegelt wird, fließt das Wasser an der Oberfläche ab und sammelt sich in tieferen Landschaftslagen. In der Donau seien Anfang Juni zu Spitzenzeiten zwei Millionen Liter Wasser pro Sekunde geflossen, erklärte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler).

Nach Meinung vor allem der Umweltverbände müsste nun vieles rückgängig gemacht werden, was der Mensch in den vergangenen Jahrzehnten geplant und gebaut hat. Kaum ein Fluss, der nicht begradigt und eingemauert ist. Kaum ein Moor, das nicht trockengelegt wurde. Das ermöglichte der Landwirtschaft, auf mehr Flächen zu wirtschaften. Und hat Freiräume für Wohn- und Gewerbegebiete geschaffen. Doch das Wasser fließt zu schnell ab, was auch bei Hitze ein Problem darstellt. Jetzt fordert etwa der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR) in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), den „Wasserrückhalt in der Fläche zu verbessern, den Flüssen mehr Raum zu geben sowie den natürlichen Klimaschutz und die Renaturierung gezielt zu stärken“.

Rathäusern und Landratsämtern fällt es aber oft schwer, ihren Bürgern, Landwirten, Unternehmen die neuen Umstände zu erklären. Kein Bauplatz, weil eventuell irgendwann ein Hochwasser droht?

Die Schweiz, die an diesem Wochenende erneut von schweren Unwettern getroffen wurde, ist da schon weiter und hat eine „risikobasierte Raumplanung“ entwickelt, um alte und neue Gefährdungen zu beachten. Der Umweltrisikoforscher Christian Kuhlicke vom Helmholtz-Zentrum sprach in der Zeit von tiefen Einschnitten, die hierzulande bislang nicht angegangen, sondern verdrängt würden. Er meinte einen teilweisen „Rückzug des Menschen aus gefährdeten Bereichen und substanziell Platz schaffen für all das Wasser, das durch die Landschaft muss“.

Bayerns Umweltminister Glauber hat nun angekündigt, zur Not Landwirte zu enteignen, wenn sie die Flächen für Rückhaltebecken nicht bereitstellen. Beim Hochwasserschutz handle es sich schließlich um ein „öffentliches Sicherheitsinteresse“, sagte er. Viele Menschen indes passen ihr Verhalten in der Notsituation immerhin an und haben mehr Bewusstsein für die Risiken. So haben sich während der Flut in Bayern in diesem Jahr etwa 7000 Bewohner aus ihren Häusern in Sicherheit bringen lassen. Vor der Ahrtal-Katastrophe mit mehr als 130 Toten, vermutet Glauber, „wären viele nicht mitgegangen“.